شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب المعدة أكثر أعراض فيروس كورونا شيوعًا..وفقدان حاستى الشم والتذوق الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجدت الأبحاث التي أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، أن فقدان حاسة التذوق والشم كان أكثر أعراض Covid-19 التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم منذ أغسطس إلى أكتوبر.

ووفقا للباحثين فأن السعال الجاف الذي طال أمده المصاحب لـ Covid-19 ليس أكثر أعراض المرض شيوعًا، وذلك حسبما جاء في جريدة " Mirror" البريطانية.



اكثر أعراض كورونا شيوعا

نظرًا لأن العلماء والمسعفين قد درسوا الحالة المميتة على مدار العام ، فقد نما فهمهم لها بشكل كبير، فقد سبقت التحذيرات في وقت مبكر من العام للحذر من الحمى والسعال الجاف تقاريرعن فقدان الناس حاسة الشم والتذوق، كما وُجد أن اضطراب المعدة والتعب وضباب الدماغ من الأعراض الشائعة أيضًا.

تُظهر أحدث البيانات التي جمعها باحثون في مكتب الإحصاء الوطني (ONS) أي الأعراض هي الأكثر شيوعًا من قبل مرضى Covid-19ن فقد كشفوا أن أكثر الأعراض التي تم الإبلاغ عنها شيوعًا بين أولئك الذين ثبتت إصابتهم هو فقدان حاسة الشم أو التذوق.

من بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا ، كان ما بين 20 و 40 ٪ من المصابين يعانون من فقدان الشم ، مقارنة بحوالي 15 إلى 25 ٪ من تلك المجموعة يعانون من الحمى و 13 إلى 18 ٪ يعانون من السعال.

كان الاختلاف أكثر وضوحًا بين الشباب، حيث يعاني 60٪ ممن هم دون سن 35 عامًا من فقدان الشم، مقارنة بحوالي 15 إلى 25٪ يعانون من الحمى ، وأقل من 10٪ يعانون من السعال.

الصورة الإجمالية التي رسمتها البيانات هي أنه في الفترة من 15 أغسطس إلى 26 أكتوبر، زاد عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ Covid مع أعراض فقدان التذوق أو الرائحة في جميع الفئات العمرية، وكشفت البيانات أن الأطفال في سن المدرسة هم الأقل عرضة للإصابة بالسعال.

إحصائيات التقرير تظهر أن معدل الإيجابية للأطفال في سن المدرسة الذين يعانون من أعراض السعال ظل منخفضًا خلال الفترة (حاليًا حوالي 5 %)، بينما ارتفع المعدل بالنسبة للآخرين الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا والذين يبلغون من العمر 35 عامًا فأكثر بشكل مطرد إلى حوالي 10 % إلى 15 %.

"هذا يشير إلى أن السعال هو عرض أقل تحديدًا لـ Covid-19 لدى الأطفال في سن المدرسة، والأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس هم أكثر عرضة بشكل عام لأعراض فقدان حاسة التذوق أو الشم والحمى."

لقد كان واضحًا للعلماء منذ فترة أن الأطفال والبالغين يعانون من فيروس كورونا بطرق مختلفة، حيث أظهرت البيانات التي تم جمعها بواسطة تطبيق King's College أن 52٪ من الأطفال في سن المدرسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس لم يسجلوا الأعراض الكلاسيكية للبالغين.

لم يسجل ثلث الأطفال الذين ثبتت إصابتهم أبدًا أيًا من الأعراض العشرين المدرجة في التطبيق ، مما يعني أنهم لا يعانون من أعراض، وتكمن أهمية معرفة الأعراض التي من المرجح أن تخون حالة فيروس كورونا في أنه يمكن أن يساعد الناس على تجنب انتشار الخطأ.