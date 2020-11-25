رئيس الاتحاد للطيران: نوظف كامل الكفاءات اللوجستية في "ائتلاف الأمل" لإنقاذ العالم من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، اعتماد الاتحاد للشحن على قدراتها وخبراتها للقيام بدورها في "ائتلاف الأمل".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن توني دوغلاس، قوله: "تقع ثلثا دول العالم على مسافة 4 ساعات بالطائرة عن أبوظبي، وتتيح استثمارات العاصمة الإماراتية في مجالي الخبرات التقنية والبنى التحتية عالمية المستوى، أن تكون مركزاً لوجستياً عالمياً يربط جميع أنحاء العالم".

وأكد أن الاتحاد للشحن، في إطار دورها في الائتلاف، ستوظف كامل الكفاءات اللوجستية التي تتمتع بها لشحن الأدوية وخدمتها الرفيعة المتخصصة بالأدوية والرعاية الصحيّة، من خلال "فارمالايف"، الحائزة على شهادة مركز تميز المدققين المستقلين من الاتحاد الدولي للنقل الجوي في مجال الخدمات اللوجستية للمنتجات الصيدلانية والقادرة على تسهيل نقل بضائع الشحن الحساسة لدرجة الحرارة بين درجتي 25 و-80 مئوية.

وأضاف دوغلاس: "في إطار عملياتنا الحالية، ندير مختلف العناصر التي يُتوقع أن تمثّل جزءاً مهماً من شحنات اللقاح، وذلك عبر فريقنا المتخصص بعمليات نقل لقاح فيروس كوفيد - 19، وتركز الاتحاد للشحن حالياً على مراجعة التقدّم الذي تم إحرازه في المنشأة المخصصة لمناولة الأدوية لاستيعاب السعة المتزايدة في المركز الرئيسي في أبوظبي، بالإضافة إلى توفير عدد أكبر من الأغطية الحرارية وتعزيز قدرات محطاتها الأصلية استناداً إلى الممرات التجارية والمتطلبات المحددة لقطاع المنتجات الصيدلانية".