أبوظبي تطلق "ائتلاف الأمل" لتوفير 18 مليار لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت أبوظبي "ائتلاف الأمل" دعماً للجهود العالمية في توزيع لقاحات فيروس كوفيد - 19 لجميع أنحاء العالم، وذلك بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة لنقل اللقاحات

ويقدّم الائتلاف الذي يضم جهات رائدة محلياً وعالمياً، حلولاً متكاملة لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكلٍ فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.



ويأتي إطلاق الائتلاف في أعقاب نجاح الاتحاد للشحن والاتلاف في نقل 5 ملايين لقاح خلال شهر نوفمبر بإشراف دائرة الصحة - أبوظبي والتي تقود "ائتلاف الأمل"، حيث ستشرف على امتثاله التنظيمي وسلسلة خبراته الكاملة والجوانب العلمية.





ويضم الائتلاف كلاً من الاتحاد للشحن وموانئ أبوظبي وشركة رافد، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها "القابضة ADQ" والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بالإضافة إلى شركة سكاي سيل السويسرية.



وتطوّر الشركة السويسرية الحائزة على جوائز مرموقة، حاويات لوجستية من الجيل التالي مخصصة لقطاع الأدوية، حيث يمكن ضبط درجة حرارتها ومراقبتها عن بعد، وستتعاون مع الائتلاف عبر إنشاء مركز إقليمي للخدمات والتصنيع في أبوظبي.

وحشد "ائتلاف الأمل" خبراته لتوفير الخدمات اللوجستية للتعامل مع أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات العالمية التي يتم تطويرها وتصنيعها حاليا، تضم جرعات فردية أو متعددة، وتخزينها في درجات حرارة باردة وفائقة البرودة في عام 2021، مع زيادة العدد ليصل إلى أكثر من 3 أضعاف العدد الحالي مع نهاية العام المقبل، التي تعد إحدى أكبر السعات التخزينية واللوجستية في العالم والأكبر على صعيد المنطقة.