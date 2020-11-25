21 جمهوريا سعداء بهزيمة ترامب: غير مؤهل للرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قائمة تضم 21 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ شككوا مرارا في أهلية دونالد ترامب في تولي منصب الرئيس الأمريكي.

وكشف الصحفي الأمريكي البارز كارل برنشتاين، عن قائمة تضم 21 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ، ينتمون للحزب الجمهوري، قال إنهم شككوا مرارا في أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن كارل برنشتاين، الذي شارك في كشف فضيحة "ووتر جيت" مع زميله بوب ودورد، نشر على صفحته على موقع "تويتر" أسماء الـ21 جمهوريا، مؤكدا أنه لا ينتهك بذلك ميثاق السرية الصحفية.

وأشار إلى أنه حصل على تلك الأسماء من "صحفيين ومساعدين لأعضاء مجلس الشيوخ وجماعات الضغط ومساعدين في البيت الأبيض.

الكثير ممن وردت أسماؤهم ضمن القائمة إن لم يكن معظهم، عبروا عن سعادتهم إزاء هزيمة ترامب في هذه الانتخابات طالما أن مجلس الشيوخ سيظل خاضعا لسيطرة الجمهوريين، وفقا لتصريحات "برنشتاين" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية .

وضمت القائمة الأعضاء الجمهوريين روب بورتمان، لامار أليكساندر، بن ساس، روي بلانت، سوزان كولينز، ليزا مروكوسكي، جون كورنين، جون ثيون، ميت رومني، ميك براون، تود يانج، تيم سكوت، ريك سكوت، ماركو روبيو، تشاك جراسلي، ريتشارد بور، بات تومي، مارثا مكسالي، جيري موران، بات روبيرتس، وريتشارد شيلبي.

كما انتقد البعض، ومن بينهم ساسي وكورنين وكولينز وموركوفسكي، ترامب علنًا، فيما اعترف رومني وروبيو وموركوفسكي وتومي وكولينز ببايدن كرئيس منتخب.

وأشار الصحفي الأمريكي إلى أن "صمت هؤلاء الأعضاء أدى إلى تمكين ترامب من إظهار أسوأ سلوك له والذي يشمل محاولته تقويض النظام الانتخابي الأمريكي والتشكيك في مصداقيته".

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