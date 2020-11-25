التحالف يدمر لغما حوثيا إيراني الصنع جنوب البحر الأحمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية العثور على لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، السبت، إن "اللغم البحري من طراز (صدف) إيراني الصنع وتم تدميره".



وأضاف أنه "تم إزالة وتدمير 164 لغما بحريا نشرتها مليشيا الحوثي عشوائيا"، لافتا إلى أن "مليشيا الحوثي تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب".

وكان التحالف العربي أعلن، قبل ساعات، تدمير زورق حوثي مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف، في بيان، إن "أضرارا طفيفة لحقت بسفينة تجارية نتيجة شظايا تدمير الزورق المفخخ".

وكانت السعودية طالبت، الثلاثاء، مجلس الأمن بوقف تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للأمن الإقليمي.

وأكد المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، أن "استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف السعودية والشعب اليمني وتقوم بها هذه المليشيا، دليلا واضحا على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولية".

وحث السفير المعلمي، مجلس الأمن على "تحمل مسؤوليته بوقف تهديد هذه المليشيا الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي".

وأكد أن "السعودية لن تألوَ جهدا في حماية أراضيها ومواطنيها من مثل هذه الهجمات الإرهابية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".