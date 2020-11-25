الصين تدخل سباق اللقاحات.. مليون شخص حصلوا عليه بالفعل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت "تشاينا ناشونال بايوتيك جروب" للأدوية أول شركة في الصين تقدم طلبا للموافقة على لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتم إعطاء اللقاح لحوالي مليون شخص بالفعل، في إطار برنامج تلقيح عاجل، طبقا لما ذكرته شركة "سينوفارم" الأسبوع الماضي.



ولم ترد تقارير بشأن حدوث آثار جانبية شديدة، وظهرت أعراض خفيفة فقط على بعض المشاركين، طبقا للتقرير.

وتتحدث وسائل إعلام رسمية صينية منذ أسابيع عن برامج إعطاء اللقاح لمجموعات معينة من السكان، مثل أفراد الجيش وموظفي الصحة، والدبلوماسيين وموظفي بالشركات الحكومية.

ويتم إعطاء هذه الفئات من السكان لقاحات، لم تستكمل التجارب السريرية ولم تحصل على موافقات رسمية بعد.

وظهرت العدوى بفيروس كورونا المستجد لأول مرة في ووهان بالصين في كانون أول/ديسمبر 2019 .