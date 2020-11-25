فساد إخوان السودان.. حساب مصرفي لخدمة أسرة البشير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حساب مصرفي مخصص لخدمة عائلة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، يعري فساد إخوان البلاد لعقود من الزمن.

عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، كشف الأربعاء، وجود حساب خاص تم فتحه العام 2013 في بنك التضامن بعلم البنك المركزي .



ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية عن صالح قوله إن الحساب بقي مفتوحا لمدة أربع سنوات، في الفترة من 2013 إلى 2017 بأسماء أشخاص وضعت عائدات أرباحه تحت تصرف أسرة الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف صالح أن مبالغ تتراوح قيمتها بين 300 ألف دولار ومليون دولار كانت تودع يوميا بالحساب المذكور.

وأوضح أنه تم استخدام تلك المبالغ في المضاربات بالسوق السوداء للعملات، حيث تستخدم أرباحها لتغطية نفقات أسرة المعزول وتمويل عمليات النظام السابق والأمن الشعبي.

وأشار إلى أن النظام البائد، ممثلا في رئاسته ومكتبه ومحافظي بنك السودان المركزي السابقين، كانوا ضالعين في عمليات الفساد عبر الاتجار والمضاربات في العملات في السوق السوداء.

ولفت إلى أن محافظ بنك السودان وقتها كان يوجه مدير بنك التضامن بورقة عادية تستخدم في شكل مذكرة داخلية، لصرف مبالغ بالعملات الصعبة.

وأكد أن الرئيس المخلوع يعلم بحجم الأموال المتداولة في هذا الخصوص، ويديرها هو ومكتبه وكثير من مقربيه.

والسبت الماضي، أعلن عضو مجلس السيادة ونائب لجنة تفكيك الإخوان، محمد الفكي سليمان، إن لجنة تفكيك الإخوان بالسودان تعمل حالياً على ملفات أكثر حساسية عن الفترة السابقة تتعلق بتمويل الأمن الشعبي وهو الجهاز السري للحركة الإسلامية السياسية، بجانب مليشيات أخرى تتبع للتنظيم الإخواني المعزول بقيادة الرئيس عمر البشير.

وأضاف أن رموز عديدة بنظام الإخوان متورطة في تمويل هذه المليشيات وسنتخذ بشأنها قرارات خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أنه:"نعمل كذلك في ملفات أخرى مهمة وحساسة في الخدمة المدنية ذات صلة بعناصر نظام الإخوان".