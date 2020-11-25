الإسعافات الأولية لحوادث الأطفال..داخل البيت وخارجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:38 مساءً - جدول المحتوى

1- كيفية التصرف مع طفلك إذا ابتلع أحد أنواع السموم

2-طرق لعلاج السموم

3-كيفية إرغام الطفل على التقيؤ

4-قائمة بالمواد السامة وغير السامة

5-الحروق وكيفية تجنب حدوثها

6-طرق لعلاج الحروق

7-طرق لعلاج الكسور

ما زالت حوادث الصغار داخل المنزل أو خارجه تشكل نسبة عالية من الوفيات في مرحلة الطفولة، وأخطرها تناول السموم، ومن بعدها تأتي الحروق، فالجروح، والكسور، إضافة إلى إصابات أخرى مختلفة. عن الأسباب وطرق الوقاية والعلاج، يحدثنا الدكتور إبراهيم شكري، استشاري طب الأطفال بالقاهرة

الإسعافات الأولية لعلاج السموم

1- كيفية التصرف مع طفلك إذا ابتلع احد أنواع السموم

عدم ترك أي أدوية في متناول الطفل

وتشمل الأدوية الموجودة بالمنزل، والسوائل المنزلية المستعملة للتنظيف، والمبيدات الحشرية، وبعض مواد التجميل والزينة التي تستعملها الأم

يجب عدم ترك أي أقراص أو أدوية في متناول الطفل في أي وقت.. حتى لو كان هذا الوقت بضع دقائق

الأدوية: يجب أن توضع في مكان مغلق عالٍ بعيدًا عن متناول الأطفال؛ فهم يتسلقون على الكراسي

احتفظي بكل الوسائل المنزلية المستعملة للتنظيف في مكان بعيد عن متناول الطفل، ولا تتركي إطلاقًا الطفل الفضولي خلال السنوات الأولى من العمر بمفرده

يجب ألا يعتاد الطفل على اللعب بأدوية الزينة ومستحضرات التجميل التي تستعملينها

2-طرق لعلاج السموم

تنظيف الفم وإزالة بقايا المواد السامة

لابد من التعرف على النوع، ومحاولة معرفة الكمية التي ابتلعها الطفل، والتحفظ على الكمية المتبقية في الزجاجة أو الوعاء، وجمع أي بقايا متناثرة على الأرض أو الفراش؛ كمحاولة لتحديد المبتلع من المتبقي

الإسراع بإسعاف الطفل، بنقله إلى المستشفى؛ لاستخراج السموم من المعدة ومعالجتها، مما لا يعطي فرصة للجسم لامتصاصها من المعدة والأمعاء وانتقالها بالتالي إلى الدم وأعضاء الجسم، ومن ثم يحدث الضرر

في حالة ابتلاع أقراص أو أي مواد صلبة غير متطايرة وغير حمضية، يجب أولاً تنظيف الفم وإزالة البقايا من أقراص أو مواد سامة بداخله، وإرغام الطفل على التقيؤ

3-كيفية إرغام الطفل على التقيؤ

لا ترغمي طفلك على شرب ماء مملح

وذلك بوضع إصبعك في حلق الطفل، مع تحريك طرفه في سقف حلقه، أو في البلعوم، ومع إبقاء إصبعك لفترة داخل فمه؛ سيحدث القيء، وبالذات إذا كانت معدته مملوءة بالطعام

إذا كان قد مضى وقت طويل على آخر رضاعة، فيمكن إعطاؤه كوب ماء أو لبن ليشربه، ثم كرري محاولة إحداث القيء

لا أنصح بإرغام الطفل على شرب ماء مملح، أو مواد لها مفعول مُقيئ، كشراب عرق الذهب

الفشل في إحداث قيء بعد تناول هذه المواد وتركه في معدة الطفل له أضرار جانبية

إذا نجحتِ في إحداث القيء، يمكنك تكرار المحاولة بعد خمس دقائق؛ حتى تتأكدي من أن المعدة قد فرّغت محتوياتها وما بها من سموم

اجعلي الطفل يشرب اللبن أو الماء

في كثير من الأحيان يمكنك رؤية الأقراص أو المواد التي ابتلعها الطفل مع الإفرازات التي تقيأها

وإذا فشلت محاولاتك؛ فعليكِ الإسراع بالاتصال بالطبيب أو المستشفى؛ إذ قد يستلزم الأمر عمل غسيل معدة عاجلٍ قبل مرور ساعتين على الحادث

في حالة التسمم بمواد متطايرة من المنظفات المنزلية أو الطلاءات أو الأحماض أو المواد الكيماوية

فلا أنصح بأن تجعلي طفلك يتقيأ قبل استشارة الطبيب؛ لأن هناك احتمالاً باستنشاق السموم في الرئة مع التقيؤ

عليكِ في هذه الحالة محاولة تخفيف السم في المعدة والأمعاء، بحيث لا يسبب أضرارًا بالجهاز الهضمي

اجعلي الطفل يشرب اللبن أو الماء؛ حتى تذهبي إلى الطبيب لتحديد نوع العلاج، مع إعطاء دواء مضاد لمفعول السم، وتُجرَى عملية غسيل للمعدة بعد ذلك إذا لزم الأمر

4-قائمة بالمواد السامة وغير السامة

ابعدي طفلك عن المواد السامة والضارة

سام أو ضار..مثل : البنزين، الكيروسين، اليزول، حمض الفينيك، حمض البوريك، زيت التربنتينا، بوتاس الغسيل، النفتالين، مبيدات الذباب والصراصير وسم الفئران

الكيماويات المستعملة في رش النباتات، الجير، اليود، الحديد والكينا، العقاقير المهدئة والمنومة، الأسبرين، الأتروبين، الكودافين.. وبعض أدوية السعال

النشادر، الكحول، مزيل رائحة العرق، إسبراي الشعر؛ لاحتوائها على الكحول، الأسيتون وأقلام الرصاص والطلاء، دهان الأحذية، وصبغة الشعر

إضافة إلى مخاطر يجب تجنبها؛ مثل: السقوط، السكاكين، المقصات، الشبابيك، الطرق والعربات، البرق، ضربة الشمس، ابتلاع الأجسام الصلبة ولعب الأطفال

غير سام أو غير ضار..مثل: أدوية مضادة للحموضة، حبوب منع الحمل- أقل من 20 قرصًا- الملينات، لوسيون كلامينا، كريم ولوسيون الأيدي، أحمر الشفاه، ماكياج العين

الشامبو والصابون.. وإن كانا يسببان القيء والإسهال، معجون الأسنان، كريم الحلاقة، الصمغ، الطباشير، الطين، الفازلين، أكسيد الزنك

ثقاب الكبريت -أقل من 20- زئبق الترمومتر، الميكروكروم، بيكربونات الصوديوم، الزيوت المعدنية

5-الحروق وكيفية تجنب حدوثها

تذكري أن البخار يسبب حروقا

بداية عليكِ عدم ترك الطفل بمفرده في المطبخ، ولا تتركي النار بدون حاجز لها، والحاجز يجب أن يكون مثبتًا جدًا أو محاطًا تمامًا بالنار

ولا تتركي الطفل بمفرده في حجرة بها نار موقدة، كالمدفأة مثلاً، ويجب أن تأخذي الطفل معكِ عندما تغادرين الحجرة، أو تجيبين عن التليفون أو عند فتح الباب

لا تتركي الكبريت في متناول يد الطفل، أو غلاية تحوي ماءً مغلياً على أرضية الحجرة، وتذكري أن البخار يسبب حروقًا ضررها أسوأ من الماء المغلي

6-طرق لعلاج الحروق

ضعي قطعة من شاش الفازلين المعقم

الإسعاف الأولي للحروق هو وضع قطعة من الفازلين، أو شاش فازلين معقم، أو كريم مضاد حيوي على مكان الحرق

عند حدوث التهابات أو حروق، يجب رفع الملابس عن الجزء المصاب، وإزالة أي سوائل أو مواد حارقة على الجزء المصاب؛ بغسله بالماء العادي في الحال

اطلبي أي مساعدة طبية من الطبيب، أو من أقرب مستشفى في الحال

لعلاج الجروح والخدوش، يجب أولاً غسلها بالماء النقي والصابون أو بماء أكسجين لتطهيرها

لا تحركي الجزء المصاب

من المطهرات التي يمكن استعمالها: صبغة اليود أو الميكروكروم المائي والمراهم التي تحتوي على مضاد حيوي

إذا كان الجرح قد حدث في الحديقة أو الشارع أو الحقل، يجب مراعاة وقاية الطفل من مرض التيتانوس، ويستلزم الأمر -أحيانًا- تغطية الجرح بشاش معقم

مع تثبيته بمشمع لاصق، وإن أدى الجرح إلى نزيف؛ فاضغطي عليه بشاشة معقمة؛ حتى تذهبي إلى أقرب مكان للعلاج

من الأمور العلاجية التي تساعد على وقف النزيف من اليد أو الذراع أو القدم أو الساق؛ أن يُرفع الجزء المجروح إلى أعلى

7-طرق لعلاج الكسور

لا تدعي طفلك يحرك الجزء المصاب قبل استشارة الطبيب

في حالة احتمال وجود كسر بأحد الأطراف.. لا تحركي الجزء المصاب، ولا تدعي الطفل يحركه قبل استشارة الطبيب

من الحوادث الشائعة في فترة الطفولة، إصابات الرأس التي تحدث غالبًا عندما يتدحرج الطفل من فوق الفراش

والأعراض تظهر في صورة قيء وشحوب في اللون مع رغبة في النوم، وقد يظهر في بعض الحالات تورم في فروة الرأس مكان الكدمة

هنا لابد من عمل أشعة للجمجمة؛ للتأكد من عدم حدوث شرخ أو كسر، وبناءً على ذلك؛ يحدد الطبيب نوع العلاج