نصائح هامة للمذاكرة للأطفال بطريقة صحيحة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 06:38 مساءً - ترغب كل ام بأن تكون المذاكرة مهمة سهلة ومريحة، وفي نفس الوقت تحب الحصول على نتائج طيبة، ولذلك عليك عزيزتي الأم أن تتبعي النصائح الآتية والتي يقدمها المرشد التربوي عبد الرحيم جودة لكي يستطيع الطفل المذاكرة بصورة سليمة كالآتي.

قيمة المذاكرة

المذاكرة هي مستقبل طفلك

يجب أن يعرف طفلك قيمة المذاكرة، فعليك أن تعلميه أن الحياة ليست فقط لكي يلعب، بل يجب عليه أن يتعلم، ولكي يتعلم فهو يجب أن ينجح في دروسه ويحل واجباته، ولذلك عليك اقناعه بالمذاكرة عن طريق كتابة الواجبات على بطاقات، وكل مادة يتم انجازها قومي بتلوين هذه البطاقة.

نظمي وقت طفلك

التعليم عن بعد

قومي بتنظيم وقتك، ووقت طفلك بحيث لا يتعارضان، لا تجعلي وقت المذاكرة هو الوقت الذي تكونين فيه مرهقة مثل عودتك من العمل، بل يجب أن يكون في وقت الراحة مثل ما بعد القيلولة أو صباحات الاجازة، فتنظيم الوقت والبدء بالمادة الأسهل يعتبر من محفزات الدراسة وأهم طرق التشجيع عليها.

جدول اليوم

جدول يومي

يجب ان تخصصي جدولاً يومياً لطفلك لا يحتوي فقط على المذاكرة، بل يجب أن تضعي فيه كل الأنشطة والأعمال التي يجب القيام بها خلال اليوم، فالمذاكرة لوحدها كفيلة لشعور الطفل بالملل، يمكنك متابعة الجدول المرفق لاعداد أحد الجداول مثله، وبما يناسب طفلك ووقته.

الجو المناسب

المذاكرة السليمة تعتمد على التخطيط السليم

يجب عليك أن تختاري المكان والمكان المناسبين لمذاكرة الطفل، أنت بحاجة لمكان هاديء ومرتب ونظيف وواسع، وبعيداً عن الضوضاء، كما يجب أن تضعي فيه كل الأدوات المطلوبة لكي لا يضطر الطفل للمغادرة، وتوفير الوقت والجهد في البحث عن الأدوات، وعدم تشتت ذهن الطالب.

المكافأة

المكافأة والمدح

اعتمدي طريقة المكافأة كلما تفوق طفلك، ويجب أن يحصل عليها فوراً، ولا تقومي بحنث الوعود لكي لا يفقد الحافز، وفي حال فشله فلا تعاقبيه، بل يجب منحه فرصة أخرى، أتركي اللوم والعتاب في حال التقصير، وامدحيه أمام الأب وباقي الأسرة، ويجب عدم الاسراف في الثواب والمدح لكي لا يعتادهما يصبح مقصراٌ في دروسه.

والآن عزيزتي الأم هل لديك مشاكل في مذاكرة طفلك لكي تتركيها لنا في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365؟