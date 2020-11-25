اطعمة صحية للحماية من الجلطات

يربط العديد من الأشخاص تجلط الأوردة العميقة بقلة النشاط، مثل الجلوس على متن طائرة لساعات على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد للوقاية من تجلط الأوردة العميقة، اعرف الأطعمة الصحية التي يجب تناولها لتقليل خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

تناول الماء



الماء هو العنصر الأول الذي يجب استهلاكه للمساعدة في منع تجلط الأوردة العميقة، فإن الماء يساعد بشكل طبيعي على ترقيق الدم وتقليل احتمالية التصاق الصفائح الدموية ببعضها والتسبب في حدوث جلطة.

ومع ذلك، إذا كنتَ تتبع نظامًا غذائيًا للوقاية من الإصابة بجلطات الأوردة العميقة بسبب قصور القلب، فتأكد من مراجعة طبيبك للحصول على إرشادات حول كمية السوائل الآمنة للاستهلاك كل يوم.

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زيت الزيتون

تشير الأبحاث إلى أن تناول زيت الزيتون البكر قد يقلل من نشاط الصفائح الدموية، وبالتالي يقلل من خطر حدوث جلطة خطيرة في الساق. زيت الزيتون هو دهون صحية تحتوي على مواد تسمى الفينولات التي قد تجعل الصفائح الدموية أقل عرضة للتكتل. قد يؤدي دمج المزيد من زيت الزيتون البكر في نظامك الغذائي إلى تحسين صحة القلب بشكل عام، وهو أمر مهم لتقليل مخاطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

الخضروات الطازجة

تضيف الخضروات جرعة صحية من الألياف ومضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي، مما قد يحسن صحة قلبك بشكل عام، ويقلل من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

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الفواكه الطازجة

يساعد تناول مجموعة متنوعة من الفواكه الطازجة على صحة القلب، ويضيف الألياف إلى نظامك الغذائي، ويمكن أن يساعد في منع الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا يقللون من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إلى النصف، مقارنةً بأولئك الذين تناولوا أقل من ثلاث حصص يوميًا.

الفواكه الكاملة مثل التفاح والبرتقال والكمثرى والعنب تعتبر أطعمة خفيفة ممتازة، إذا كنت تتناول الأدوية لأي سبب من الأسباب، فتوخَ الحذر عند دمج الجريب فروت في نظامك الغذائي، حيث يمكن أن يؤثر على طريقة عمل أدويتك. اسأل الصيدلي للحصول على إرشادات.

الخضراوات الورقية



تحتوي الخضراوات الورقية على تركيزات عالية من فيتامين ك الذي يعزز تخثر الدم اليوم، ومع ذلك، فحتى الأشخاص الذين يتناولون مضادات التخثر كثيرًا ما يُطلب منهم استهلاك كمية ثابتة من الخضراوات الورقية كجزء من نظام غذائي صحي للقلب.

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