ليبيا تسجل 15 وفاة و617 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

وتم تسجيل 617 إصابة جديدة، وشفاء 610 حالة، فضلا عن وفاة 15 شخصًا، خلال 24 ساعة.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 307 إصابات و433 حالة شفاء، فيما لم تسجل فيها أي حالات وفاة.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 79 ألفًا و797 شخصًا، بينهم 27 ألفًا و758 حالة نشطة، ووفاة 1125 شخصا.

وتشهد ليبيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يوميًا.