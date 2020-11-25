شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تخطط لطرح الدفعة الأولى للقاح فيروس كورونا بـ 6.4 مليون جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون بالولايات المتحدة الامريكية، إنهم يخططون لإطلاق 6.4 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا على مستوى البلاد بعد موافقة المنظمين على استخدامها في حالات الطوارئ، وذلك وفقا لما ذكرته REUTERS.، وذلك وفقا لما ذكرته REUTERS.

قال مسؤولون من برنامج Operation Warp Speed ​​التابع للحكومة أنه تم إبلاغ الولايات والسلطات القضائية الأخرى يوم الجمعة الماضية بمخصصات اللقاح المقدرة في الشحنات الأولى حتى يتمكنوا من البدء في التخطيط لكيفية توزيعها بشكل أفضل على السكان المعرضين لخطركبير. وهناك تصريحات مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم يتوقعون توزيع 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

قدمت شركة فايزر Pfizer الأسبوع الماضي أول طلب تصريح الاستخدام الطارئ (EUA) للقاح كورونا بعد إصدار البيانات التي أظهرت أنه فعال بنسبة 95% في الوقاية من المرض في تجربة المرحلة الثالثة الكبيرة.

من المتوقع أن تصدر هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قرارًا بشأن الموافقة الطارئة EUA بعد اجتماع لجنة استشارية من الخبراء لمناقشة اللقاح يوم 10 ديسمبر.

قال مسؤولون إن شركة Pfizer ، التي طورت لقاحها مع الشريك الألماني BioNTech وآخرين منخرطين في شحن اللقاحات ومعالجتها، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، حيث ستكون الدول والولايات المتحدة، والأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.

ستقوم شركات الأدوية، بالتنسيق مع المسؤولين الفيدراليين، بشحن لقاحاتهم لفيروس كورونا إلى هذه الولايات لكن من المتوقع أن يحدد الحكام أفضل السبل لتوزيعها داخل ولاياتهم.

لقد طورت الدول خططًا فردية تعطي الأولوية لمن سيكون من بين أول من يتلقى جرعات اللقاح عند توفرها، قالت العديد من الولايات إنها تخطط لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وسكان دور رعاية المسنين في أول دفعة.