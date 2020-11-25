شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز"CDC": طرح لقاح كورونا بالولايات المتحدة الأسبوع الثانى من ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن طرح لقاح فيروس كورونا سيبدأ في الأسبوع الثاني من ديسمبر، كما تؤكد هيئة الصحة والخدمات الإنسانية" HHS"، سيكون للدول "القول الفصل" بشأن من يحصل على الجرعات الأولى.



فايزر

أعلن مسؤولو هيئة الصحة العامة والخدمات الإنسانيةHHS يوم الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق 6.4 مليون جرعة من لقاح فايزرPfizer في أول توزيع لها بمجرد حصولها على الموافقة الطارئة للقاح

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستجتمع اللجنة الاستشارية لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA" لمناقشة ما إذا كانت ستمنح موافقة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر في 10 ديسمبر

تقول عملية Warp Speed ​​أنها جاهزة لتوزيع لقاح كورونا في غضون 24 ساعة من الموافقة الطارئة.

أكد الدكتور روبرت ريدفيلد أيضًا، إن التجمعات المنزلية تغذي أحدث موجة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، كما قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية يوم الثلاثاء، إن الولايات سيكون لها "القول الفصل" الذي يجب أن يكون له الأولوية الأولى للتطعيم.

توقع الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى(CDC) يوم الثلاثاء أن لقاحات فيروس كورونا من المرجح أن تبدأ في الظهور في جميع أنحاء الولايات المتحدة في الأسبوع الثاني من ديسمبر.

قال المسؤولون أيضًا يوم الثلاثاء إنهم يخططون لإطلاق 6.4 مليون جرعة لقاح COVID-19 على مستوى البلاد في توزيع أولي بعد موافقة المنظمين على الدفعة الأولى لاستخدامها في حالات الطوارئ.

ستجتمع لجنة اللقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء (FDA) في 10 كانون الأول (ديسمبر) لتقرير ما إذا كانت ستمنح موافقة الاستخدام الطارئ لجرعة فايزر، والتي كانت فعالة بنسبة 95 % في التجارب السريرية.

أخبر مسؤولون من برنامج Operation Warp Speed ​​التابع للحكومة أنه تم إبلاغ الولايات والولايات القضائية الأخرى يوم الجمعة بتخصيصات اللقاح المقدرة في الشحنات الأولى حتى يتمكنوا من البدء في التخطيط لكيفية توزيعها بشكل أفضل على السكان المعرضين لخطر كبير.

وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إنهم يتوقعون توزيع 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام.

أضاف أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) ، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إنه سيكون للدول "الكلمة الأخيرة" بشأن من يجب تطعيمه أولاً: العاملين في مجال الرعاية الصحية، وكبار السن، والعاملين الأساسيين الآخرين، أو الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية أساسية والذين يتعرضون لخطر الوفاة من فيروس كورونا.

أكد الدكتور ريدفيلد: "إنه لأمر استثنائي أن يكون لدينا هذه اللقاحات وهو أمر مثير للغاية"، لكنه دعا لمواصلة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في الأسابيع القليلة الماضية قبل أن تبدأ اللقاحات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

أضاف، سيتم طرح اللقاح في الأسبوع الثاني من ديسمبر."

يشير معظم الخبراء، بالإضافة للجنة الاستشارية لممارسات التحصين (ACIP) التابعة لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، إلى أنه من المرجح أن يتم طرح اللقاح على العاملين في مجال الرعاية الصحية أولاً.

ويتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على توزيع 40 مليون جرعة من اللقاح المبكر بحلول نهاية العام (ما يكفي لتحصين 20 مليون شخص معرض للخطر)، لكنه يتوقع أن حجم الجرعات التي يتم ضخها في كل موجة لاحقة سيزداد فقط خلال يناير وفبراير وما بعده، على الرغم من وجود بعض القلق من ضرورة تخزين لقاحات فايزر Pfizer في درجات حرارة شديدة البرودة (-94 درجة فهرنهايت) ، أكدت عملية Warp Speed ​​ أن تلك الشركة الصيدلانية العملاقة قد طورت حلاً عمليًا باستخدام الثلج الجاف.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتجاهل فيه ملايين الأمريكيين نصائح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ضد السفر خلال عيد الشكر ويسافرون عبر البلاد، مما دفع الدكتور أنتوني فوتشى إلى التحذير من أن 43 ألف أمريكي قد يموتون بسبب فيروس كورونا بحلول عيد الميلاد.

وأوضح الدكتور ريدفيلد، أيضًا أن هذه الأنواع من التجمعات المنزلية، وليس المدارس، تغذي أحدث موجة في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال مقابلته يوم الثلاثاء في الإحاطة اليومية على قناة فوكس.

قدمت شركة فايزر Pfizer الأسبوع الماضي طلبًا لأول الولايات المتحدة تصريح استخدام الطوارئ (EUA) للقاح كورونا بعد الإفراج عن بياناته التجريبية.

قال مسؤولون إن شركة فايزر Pfizer، التي طورت لقاحها مع الشريك الألماني BioNTech وآخرين منخرطين في شحن اللقاحات ومعالجتها، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، موضحا أن الدول والولايات المتحدة الأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.

ستقوم شركات الأدوية، بالتنسيق مع المسؤولين الفيدراليين، بشحن لقاحاتهم إلى هذه الولايات ، لكن من المتوقع أن يحدد الحكام أفضل السبل لتوزيعها داخل ولاياتهم، لقد طورت الدول خططًا فردية تعطي الأولوية لمن سيكون من بين أول من يتلقى جرعات اللقاح عند توفرها.

قالت العديد من الولايات إنها تخطط لتطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية وسكان دور رعاية المسنين في أول دفعة.