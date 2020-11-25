احذرها..5 أخطاء شائعة عند شرب الماء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 25 نوفمبر 2020 01:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

يُعد الماء مكون رئيسي لجسم الإنسان وهو أفضل المشروبات للمحافظة على رطوبة الجسم وبالنسبة للكثير من الأشخاص، ولا تقتصر مصادر الماء على مياه الشرب فقط، وإنَّما تعدّ العديد من الأطعمة مصدراً جيّداً للماء، مثل الفواكه والخضروات .

ويحتاج الإنسان بشكل مستمر لشرب كميات من المياه على مدار اليوم لترطيب الجسم، والحصول على فوائد المياه التي تشكل 60% من تكوينه، حيث يلعب الماء دورًا أساسًا في تخليص الأجسام من السموم والأوزان الزائدة، كما أن للماء تأثيرًا على قدرتنا الإنتاجية، وقدرتنا على التعلم.

ومن النصائح الشائعة ضرورة شرب أكثر من 8 أكواب من المياه يوميًا، وهذه النصيحة ليست بالضرورة صحيحة، فهناك معادلة بسيطة يمكنها أن تحدد لنا بشكل دقيق الكمية اليومية الصحيحة، كما أن هناك العديد من الأخطاء التي نرتكبها عند شرب الماء، ومنها:

شرب الماء بعد التمارين الرياضية

يعتقد الكثيرون أن شرب الماء تكمن أهميته بعد ممارسة التمارين، ولكن يجب أن نحرص على شرب كميات من المياه قبل التمرين، وأيضًا أثناء التمرين وليس بعده فقط، فالبدء في التمارين دون شرب الماء سيفقد الجسم العديد من السوائل وهذا قد يشكل خطرًا على الصحة البدنية والعقلية، ويمكنك استبدال المياه بمشروبات أخرى، مثل: الشاي الأخضر والأسود، والمشروبات المصنوعة من جوز الهند.

عدم احتساب المشروبات الأخرى

على الرغم من احتواء عدة مشروبات، مثل: الشاي، والقهوة، على الكافيين، إلا أنها توفر ترطيبًا للجسم، وأكدت عدة دراسات أن تناول حوالي 3 أكواب ونصف الكوب من القهوة يوميًا سيعمل على ترطيب جسمك مثل الماء.

تناول 8 أكواب من المياه بشكل يومي

إن تناول 8 أكواب يوميًا من الماء يعد من النصائح الشائعة والمتداولة، ولكنها ليست دقيقة بالشكل الكافي، فمقدار الماء يرتبط بعدة عوامل، مثل: أنظمتنا الغذائية، والنشاط البدني اليومي، وكميات الأكل التي نتناولها، ومن أجل حساب كمية المياه اليومية بشكل صحيح عليك ضرب وزنك بالكيلو غرام بعدد 0.033، وسيظهر لك مقدار المياه الصحيح باللترات.

عدم تناول الأطعمة الغنية بالمياه

هناك العديد من الخضراوات والفاكهة التي يجب أن ندرجها من ضمن العناصر التي تمد أجسامنا بالمياه، مثل: الطماطم، والبطيخ، والخيار، الذي يساعد على بقاء الجسم رطبًا لمدة أطول.

شرب المياه على معدة فارغة

وأثناء النوم تفقد أجسامنا نسبة كبيرة من السوائل، وشرب المياه على معدة فارغة في الصباح ليس الطريقة الفعالة لضمان ترطيب الجسم، لأنه من الأسهل على الجسم امتصاص المياه مع امتزاجه بعناصر غذائية أخرى، لذلك من الأفضل شرب الماء مع وجبة خفيفة في الصباح أو تناول كوب من الحليب أو عصير البرتقال.