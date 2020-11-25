شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي ساعة أبل.. يمكن الاستماع إلى الموسيقى بدون آيفون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكن لمستخدمي ساعة أبل «Apple Watch» الاستماع إلى الموسيقى أو البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي «Spotify» مباشرة حتى لو لم يكن جهاز الآيفون في النطاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكدت مدونة «TechCrunch» التقارير المبكرة الصادرة عن موقع «9to5 Mac» بأن سبوتيفاي تقدم بالفعل دعمًا للبث المستقل على تطبيق ساعة أبل. ولاحظت المدونة أن الاختبار بدأ مرة أخرى في سبتمبر، ولكن يتم طرحه الآن للمستخدمين في كل مكان.

وسبوتيفاي «Spotify» هي شركة سويدية تقدم خدمات بث الموسيقى والبودكاست وتأسست في عام 2006 وتوفر المحتوى المحمي من شركات التسجيلات والعلامات وشركات وسائل الإعلام.

ووفقا لموقع «Travel + Leisure» هذا يعني أنه سيتمكن المستخدمون قريبًا من الاستماع إلى كل من الموسيقى أو البودكاست عبر تطبيق سبوتيفاي، إما من خلال اتصال Wi-Fi أو عبر البيانات. ولن يحتاجوا إلى تقييدهم بجهاز آيفون للاستماع. كما سيتمكن المستخدمون من البث مباشرة إلى سماعات الرأس التي تدعم تقنية البلوتوث «Bluetooth».

وقال متحدث باسم سبوتيفاي لمدونة TechCrunch: «نحن نركز على تطوير التجارب التي تمكن المستخدمين من الاستماع إلى سبوتيفاي أينما ومتى يريدون بغض النظر عن الجهاز أو النظام الأساسي».

وأضاف: «بعد فترة اختبار أولية، نحن الآن بصدد نشر إمكانات البث لـ(سبوتيفاي) على ساعة أبل».

ويمكن أيضًا التحكم في تشغيل سبوتيفاي، باستخدام ميزة Spotify Connect المدمجة، التي تتيح إمكانية تحديد الجهاز الذي تريد تشغيل سبوتيفاي عليه وتحديد أي شيء تريده مثل تشغيل المقطوعات التي قمت بتشغيلها مؤخرًا. ويمكن للمستخدمين أيضًا التحكم في مستوى الصوت وتخطي المسار والمزيد مباشرة.

ووفقًا لـ «The Verge»، تتطلب ميزة «Spotify streaming» وجود Apple Watch Series 3 أو أحدث، أو نظام watchOS 6.0 أو أحدث، واتصال بيانات أو اتصال Wi-Fi.