شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تعدم 94 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم، أن السلطات بدأت في ذبح نحو 94 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد بعد اكتشاف تفشي أنفلونزا الطيور.

وطلب حاكم فوكوكا، هيروشي أوجاوا، إرسال جنود لعملية الإعدام في المزرعة المتضررة بمدينة موناكاتا في كيوشو. وقال أوجاوا، في اجتماع للحكومة المحلية، صباح اليوم: "الأولوية القصوى الآن هي الاحتواء الفوري والشامل لتفشي المرض". وأكدت وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الحالة التاسعة في البلاد من إنفلونزا الطيور هذا الموسم. ووجد العمال في المزرعة أن نحو 40 دجاجة نفقت أمس، وهو عدد أكبر بكثير من المعتاد، وأبلغوا مسؤولي الحكومة المحلية بذلك. وفرضت السلطات حظراً صحياً في منطقة نصف قطرها ثلاثة كيلومترات حول المزرعة.

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تعدم 94 ألف دجاجة بسبب أنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.