شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الأربعاء 25 نوفمبر 2020

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:



فرنسا تعتزم تخفيف القيود

يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء عن تخفيف للقيود المفروضة منذ 30 أكتوبر لاحتواء وباء كوفيد-19 مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا. وستخفف القيود على ثلاث مراحل: في الأول م ديسمبر ثم قبل عيد الميلاد ومطلع 2021.

هل اللقاح إلزامي لدخول أستراليا؟

أعلن وزير الصحة الاسترالي الثلاثاء أن كانبيرا ستطلب على الأرجح من الأشخاص الراغبين في دخول البلاد أن يتلقوا مسبقا اللقاح ضد كوفيد-19.

ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد بشأن القيود التي ستصبح سارية حين يطرح اللقاح ضد كوفيد-19 في الأسواق، كما أكد وزير الصحة غريغ هانت.

لكنه لمح إلى ان شرط الدخول قد يكون حجرا صحيا مشددا لمدة أسبوعين أو تلقي اللقاح.

وتأتي هذه التصريحات فيما أعلنت شركة "كوانتاس" الأسترالية للطيران في وقت سابق أنها ستطلب من المسافرين الدوليين تلقي لقاح كوفيد-19 قبل السفر على متن خطوطها، لتكون بذلك أول شركة طيران كبرى تتبنى هذا الاجراء.

الاحتفال بالميلاد بعيدا عن التجمعات العائلية الموسعة

اعتبرت منظمة الصحة العالمية الإثنين أنّ الاحتفال المصغّر بعيد الميلاد بعيداً من التجمّعات العائلية الموسّعة، هو من دون شكّ "الخيار الأمثل" في زمن الجائحة في غالبية دول العالم.

ودعت المناطق الألمانية إلى الحد بـ 10 اشخاص من عدة اسر المشاركين في عيدي الميلاد ورأس السنة. ولا يحتسب ضمن هذا العدد الأولاد دون 14 عاما. كما توصي المناطق وضع المشاركين قبل الأعياد وبعدها في الحجر.

وستبحث هذه التدابير الأربعاء مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

نحو 1.4 مليون وفاة في العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1,397,322 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة 11,00 ت غ.

وأصيب أكثر من 59,256,310 أشخاص في العالم بفيروس كورونا المستجد.

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من حيث عدد الوفيات مع تسجيلها 257,707 وفيات، تليها البرازيل مع 169,485 وفاة ثم الهند مع 134,218 وفاة والمكسيك مع 101,926 وفاة والمملكة المتحدة مع 55230 وفاة.

لقاح روسي فعال بنسبة 95%

أكدت روسيا الثلاثاء أن لقاحها "سبوتنيك-في" ضد فيروس كورونا المستجدّ الذي طوّره مركز أبحاث "غاماليا" في موسكو، فعّال بنسبة 95%.

وأشار بيان صادر عن المركز ووزارة الصحة الروسية والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح إلى أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوّعين بعد 42 يوماً من حقن الجرعة الأولى، إلا أنه لم يُذكر عدد الحالات المستخدمة لاحتساب نسبة الفعالية.

وأعلن مختبر "أسترازينيكا" البريطاني وجامعة أوكسفورد الاثنين أن لقاحهما فعّال بنسبة 70% تقريباً.

وبلغت فعالية اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك نسبة 95% للوقاية من كوفيد-19، وفق النتائج الكاملة للتجربة السريرية الواسعة النطاق التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي.

خفض مدة الحجر لدخول المملكة المتحدة

سيتمكن المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة من خفض فترة الحجر اعتبارا من منتصف ديسمبر في حال كان فحص كشف الاصابة سلبيا بعد خمسة أيام على وصولهم كما اعلنت الحكومة البريطانية.

إلغاء مئات الرحلات في مطار شنغهاي

ألغيت مئات الرحلات الثلاثاء في أكبر مطار دولي في شنغهاي بشرق الصين بعد رصد عدة حالات كوفيد-19 مرتبطة بموظفين في الشحن الجوي.

قيود في هلسنكي

تفرض العاصمة الفنلندية التي كانت حتى الآن في منأى من تفشي وباء كوفيد-19، قيودا جديدة صارمة جدا بسبب تفشي الحالات كما أعلن رئيس بلديتها الثلاثاء. وستغلق المدارس والمكتبات والمسابح وستحظر المناسبات العامة في هلسنكي.

وسيعلن تاريخ بدء تطبيق هذه القيود نهاية الأسبوع.