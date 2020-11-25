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شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا توفر جرعات من لقاح كورونا لـ 80 مليون شخص والان مع التفاصيل
الأربعاء 25 نوفمبر 2020
قال وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا إن إسبانيا يمكنها الاعتماد على توافر قدر كاف من لقاحات كوفيد- 19 لتحصين 80 مليون شخص باستخدام إجمالي 140 مليون جرعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الثلاثاء.
وذكر إيا خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن اللقاحات ستكون مجانية وطوعية، وسيتم تقسيم إسبانيا إلى 18 مجموعة سكانية حيث سيتم تحصين معظم المسنين والعاملين بمجال الصحة في دور رعاية المسنين أولا.
ومن المقرر أن تصل الجرعات الأولى وأن يبدأ برنامج التطعيم في الثالث من يناير.
وتم توقيع اتفاقيات الشراء المسبق بالفعل مع أسترا زينيكا/ أوكسفورد وسانوفي - جي إس كيه، وجونسون آند جونسون/ يانسن وفايزر/ بيو إن تك وكيورفاك.
وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع شركة مودرنا، وما زال الاتفاق مع نوفافاكس معلقا.
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