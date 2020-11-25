كورونا يقتحم مصنعا "للحماية من الفيروس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جنت أكبر شركة ماليزية متخصصة في صناعة القفازات والكمامات، أرباحا قياسية خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

لكن الفيروس وجه لها ضربة موجعة عندما اقتحم مؤخرا مصانع شركة "توب غلاف" الماليزية وتوقف جلّ إنتاجها.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، فقد تم الإعلان عن إصابة نحو 1000 عامل في مصانع شركة "توب غلاف" خلال يوم واحد فقط، ما يرفع إجمالي المصابين في المصانع إلى 2500.

وأجبر هذا التفشي الكبير لوباء كورونا الشركة الماليزية، على إغلاق 28 من أصل 41 مصنعا تابعا لها بصورة مؤقتة.

ورغم أن الشركة متخصصة في صناعة القفازات الطبية، فإنها كثفت جهودها هذا العام لإنتاج الكمامات أيضا، من أجل تلبية الطلب العالمي الكبير على هذه السلعة التي باتت ضرورية.

وقال وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب: "بناء على نصيحة وزارة الصحة الماليزية، تم الاتفاق على إغلاق 28 مصنعا لشركة توب غلاف بصورة تدريجية، للسماح بإجراء فحوص للعمال وإخضاعهم للحجر الصحي".

ولم تذكر الشركة كيف ستؤثر عمليات الإغلاق على قدرتها على تلبية الطلبات، علما بأن القدرة الانتاجية للشركة تبلغ 70 مليار قطعة من القفازات والكمامات سنويا.

وفي سبتمبر الماضي، ذكرت "رويترز" أن شركة "توب غلاف" حققت أرباحا قياسية خلال الربع الثاني من 2020، بلغت نحو 1.29 مليار رنغت ماليزي (311 مليون دولار أمريكي)، وهذا أكبر رقم تحققه الشركة في تاريخها.