شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإسكندرية توافق على ٦ مشروعات بحثية لعلاج الالتهاب الرئوي المستحدث من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت جامعة الإسكندرية ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،على 6 مشروعات بحثية جديدة لخدمة المجتمع من بينها مشروع لعلاج الالتهاب الرئوي المستحدث من فيروس كورونا.

وشملت المشروعات التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع المجلس الأربعاء، مشروع البحث المقدم من الدكتور علاء الدين محمود الأستاذ بقسم علوم البيئة بكلية العلوم بعنوان ( إنتاج وتعظيم حالة النانو جرافين بطريقة بيولوجية من أجل تنقية مبتكرة لمعالجة المياه ) والممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار STIFA، ومشروع البحث المقدم من الدكتور محمد صلاح أيوب المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم بعنوان «تصميم وتحضير واختصار مضادات جديدة لفيروس كورونا المستجد».

كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور هانى سمير حلمى أسعد المدرس بقسم الطب الحرج بكلية الطب بعنوان «دراسة رائدة عن سلامة وفاعلية استخدام مثبطات التيروزين كيناز الأيماتينيب» لعلاج الالتهاب الرئوى المستحدث من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومشروع البحث المقدم من الدكتور أحمد محمد نجيب المكاوى المدرس بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة بعنوان «تصميم وتصنيع واختبار جهاز تنفس صناعي لمرضى فيروس كورونا المستجد».

وتم الموافقة على مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد طلب البسيونى إسماعيل المدرس بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة بعنوان «تصميم وتشييد وتحضير نانومتري وتقييم بيولوجى لمضادات جديدة للسرطان متعددة الأهداف، كما وافق المجلس على مشروع البحث المقدم من الدكتور محمد عبدالعزيز بلال عميد كلية التربية الرياضية للبنين بعنوان» نادي ريادة الأعمال جامعة الإسكندرية «والذى يهدف إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة والخريجين بالجامعة.