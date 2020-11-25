شكرا لقرائتكم خبر عن هل الأومليت صحي ومناسب لخطة إنقاص الوزن؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد وجبة الفطار من أهم الوجبات اليومية ، ويعتبر الأومليت خيارًا شائعًا للإفطار ويعتبر صحيًا جدا أيضًا حيث يحتوى على على متوسط ​​سعرات حرارية فالأومليت طبق شعبي مصنوع من البيض تتضمن طريقة التحضير خفق البيض وقليه مع بعض الزيت أو الزبدة في مقلاة غير لاصقة يمكن تقديمه بشكل فردي أو مع طبق جانبي ، ولكن هل تساءلت يوما أن هذا الطبق وما يحمله من سعرات حرارية مناسب لخطط انقاص الوزن من عدمه، وهو ما سيتم الاجابه عليه في السطور التالية وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWs

السعرات الحرارية في طبق الاومليت

بافتراض أن المكونات المستخدمة في تحضير الأومليت تستخدم باعتدال وتشمل البيض والملح والزبدة ، فإن متوسط ​​كمية السعرات الحرارية الموجودة في الأومليت (120 جم) يبلغ حوالي 220 سعرة حرارية.

حقائق غذائية عن الأومليت

الكربوهيدرات 0.9 جم، السكريات 0.4 جم، ألياف غذائية 0.1 جم، دهون 17 جم، بوتاسيوم 161 مجم، كوليتيرول 427 مجم، بروتين 14 جم، صوديوم 365 ملجم

هل الأومليت صحي ومناسب لخطة إنقاص الوزن؟

يعتبر البيض من الأطعمة اللامعة بسبب قيمته الغذائية وفوائده الصحية غالبًا ما يتم تناولها كوجبة إفطار على شكل بيض مخفوق فهي مصدر غني بالبروتين لكن كل هذا يتلخص في مسألة ما إذا كان البيض مناسبًا لفقدان الوزن أم لا.

الجواب نعم.يمكن للبيض ، بصرف النظر عن تقديم فوائد صحية هائلة ، أن يساعد أيضًا في إنقاص الوزن إليكم السبب:

يمكن أن يؤدي استهلاك البيض إلى الشعور بالشبع لأنه غني بالبروتين هذا يقلل من الرغبة في استهلاك المزيد من السعرات الحرارية غير الضرورية.

يمكن أن يعزز البيض عملية التمثيل الغذائي ، مما قد يؤدي في النهاية إلى حرق سعرات حرارية إضافية.

يتوفر البيض بسهولة ويسهل غرسه في النظام الغذائي.

البيض من الأطعمة الصحية الخارقة التي تحتوي على متوسط ​​منخفض من السعرات الحرارية إذا تم تناولها باعتدال علاوة على ذلك ، يمكن أن يساهم البيض بشكل إيجابي في خطة فقدان الوزن.