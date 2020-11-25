أفضل مشروبات تخسيس في حصاد 2020

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من السهل تحضير مشروبات تنحف من دون رجيم. ويحتوي كل منها على مكونات طبيعية تتمتع بخصائص حارقة للدهون. ولهذا ينصح بتناولها مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي هذه الحالة يمكن خسارة الوزن من دون الحاجة الى اتباع حميات غذائية قاسية. وهذه ابرز 5 مشروبات تنحف من دون رجيم.





من اجل خسارة الوزن بطريقة صحية وسليمة من الضروري التخلي عن العادات الغذائية والحياتية السيئة مثل تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكريات. كما من المفيد تناول مشروبات تنحف بدون رجيم.



1 المشروب الاخضر لنسف الدهون

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المقادير



نصف كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم

بضعة اوارق من السبانخ

بضعة قطع من التفاح الاخضر

نصف كوب من قطع الاناناس

نصف حبة خيار

ملعقة طعام من بذور الكتان

حفنة من البقدونس

مكعبات ثلج

الخطوات



1 يوضع الزبادي مع اوراق السبانخ وقطع الاناناس والتفاح والبقدونس وبذور الكتان والخيار.

2 تخفق المكونات جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس تماماً ومن دون تكتلات. تضاف بعد ذلك مكعبات الثلج ويتم تناول المشروب عند الشعور بالجوع.



فوائد العصير



- يحتوي العصير الاخضر على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تساعد على تخليص الجسم من السموم الضارة.

- يعتبر مصدراً مهماً للحديد والبروتينات والالياف. وهو يعمل لذلك على الحد من الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات، ما يعني انه يساعد على خسارة الوزن.

- تحتوي بذور الكتان على احماض الاوميغا 3 الدهنية التي تحفز الشعور بالشبع.





2 مشروب القرفة وحبة البركة

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يعتبر هذا المشروب من ابرز الوصفات الفعالة التي تساهم في نسف الدهون ونحت الجسم وطريقة تحضيره سهلة جداً.

المقادير



ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل

ملعقة صغيرة من حبة البركة

كوب ماء

الخطوات



1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 تخلط المكونات جيداً.

3 ينزع الماء عن النار وتضاف اليه ملعقة صغيرة من الخليط.

4 يتم شرب القليل من المشروب خلال النهار بين الحين والآخر.



3 مشروب البرتقال والليمون

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يحتوي هذا العصير على نسبة مرتفعة من الفيتامين سي ومضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم والبقايا الضارة وتساعد على استعادة الرشاقة.

المقادير



حبة برتقال

حبتان من الليمون

الخطوات



1 تغسل حبة البرتقال وحبتا الليمون جيداً.

2 تقشر الحبات وتقطع كل منها الى 4 قطع توضع في الماء على النار. وبعد الغليان يترك الخليط على نار هادئة لبضعة دقائق.

3 يصفى المشروب وتشرب الخلاصة مع القليل من العسل في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

4 عصير قشر البصل

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يساعد هذا العصير على تفتيت الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة لاحتوائه على خصائص حارقة للدهون.

المقادير



ملعقة طعام ونصف من قشر البصل المفتت

كوبا من الماء

الخطوات



1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 يضاف قشر البصل ويترك الخليط على النار لمدة 3 الى 5 دقائق.

3 تصفى الخلاصة ويتم شرب القليل منها 3 مرات يومياً لأن هذا يمنع الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات ويحد من زيادة الوزن.

5 مشروب الشمر





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يعتبر هذا النبات من ابرز المكونات التي يمكن استخدامها لتحضير مشروب منحف بدون رجيم. ومن اجل الحصول على افضل نتيجة ينصح بإعداد خلاصته على طريقة الشاي وتناول كوب منها عند الظهر يومياً.