شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 4 أسباب لانخفاض نسبة السكر بالدم خلال الصباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني، 4 أسباب لانخفاض نسبة السكر بالدم في وقت الصباح.

وقال الجهني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن أول هذه الأسباب هو تناول وجبة كربوهيدرات عند النوم، وعدم كفاية جرعة الإنسولين القاعدي أو سريع المفعول قبل العشاء.

وأضاف أن من الأسباب كذلك إفراز هرمونات تعاكس عمل الأنسولين، وانخفاض نسبة السكر بالدم أثناء النوم والذي يؤدي إلى ارتفاعه في الصباح.