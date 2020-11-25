بايدن لم يتحدث مع ترامب ويصف إدارة ترامب بهذه الكلمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عملية انتقال السلطة من الإدارة الحالية، بـ"الصادقة"، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع ترامب، منذ بدء السباق.

تصريحات بايدن جاءت في مقابلة مع قناة "إن بي سي" الأمريكية، غداة إصدار إدارة الخدمات العامة قرارا بشأن بدء إجراءات نقل السلطة رسميا.



وقال بايدن، إن التواصل مع فريق إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب كان "صادقا، ولم يكن هناك أية ضغينة حتى الآن، ولا أتوقع أن يكون كذلك".

ولفت إلى أن فريقه الانتقالي على تواصل مع فريق البيت الأبيض المتخصص للتعامل مع فيروس كورونا، حول كيفية توزيع اللقاح ووصوله لكافة الأشخاص، أعتقد أننا لن نبلغ الذروة كما كنا نظن في السابق".





وأخيرا..ترامب يفتح الباب

وبعد إنكاره الهزيمة وعدم اعترافه بنتائج الانتخابات التي أظهرت فوز بايدن في السباق الذي جرى في الثالث من الشهر الجاري، فتح ترامب أخيرا، الباب أمام عملية الانتقال لخلفه الديمقراطي.

وأمس الثلاثاء، قدم بايدن (78 عاما) أول ستة أسماء كبيرة لمرافقته عند انتقاله إلى البيت الأبيض، يوم التنصيب الذي يصادف 20 يناير/كانون الثاني القادم.

وأكد بايدن على عودة التعددية كرسالة رئيسية لعهدته، خلافا لشعار "أمريكا أولا" الذي أطلقه ترامب، كما كرر "تصميمه" على محاربة التغير المناخي.