أساسي أم بديل؟.. الكشف عن دور محمد صلاح أمام أتالانتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ساعات قليلة تفصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عن العودة للمشاركة في المباريات، بعد الغياب مؤخرا بسبب فيروس كورونا.

وكان صلاح قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال وجوده مع المنتخب المصري، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ليغيب عن مباراة ليستر سيتي، الأحد الماضي، في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد تعافيه من فيروس كورونا، الأحد، أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، جاهزية النجم المصري للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة، لكنه لم يكشف عن طبيعة دوره في مباراة أتالانتا الإيطالي.

ليفربول يستضيف أتالانتا، مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي قد تؤهل "الريدز" إلى الدور ثمن النهائي بشكل مباشر.

وعلمت "العين الرياضية" من مصدر داخل نادي ليفربول أن كلوب ينوي الاعتماد على محمد صلاح بشكل أساسي خلال مواجهة الفريق الإيطالي، رغم أنها ستكون المباراة الأولى التي يخوضها بعد التعافي من الفيروس.

صلاح كان قد عاد إلى التدريبات داخل مقر تدريبات ليفربول بشكل فردي، الإثنين، قبل أن يخوض أول تدريباته الجماعية، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أتالانتا.

ويرى كلوب أن النجم المصري قد ظهر في التدريبات الجماعية بشكل جيد للغاية، دون أن يتأثر بالإصابة بفيروس كورونا، والتي أبعدته عن الملاعب منذ مواجهة مانشستر سيتي، في الجولة الثامنة من "البريمييرليج"، يوم 8 من الشهر الجاري.

يُذكر أن صلاح هو هداف ليفربول خلال الموسم الحالي حتى الوقت الراهن، حيث شارك في 13 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدف وحيد.