طريقة استخدام لبان الذكر للتنحيف في أسبوع 

يعتبر استخدام لبان الذكر للتنحيف من الطرق الفعالة التي يمكن ان تساعد على خسارة عدد كبير من الكيلوغرامات في اسبوع واحد. فهو يساهم في حرق الدهون التي تتجمع في مناطق مثل البطن والارداف. كما انه يشد الجلد ويحد من ظهور الترهلات ويعود بالعديد من الفوائد على الصحة والجسم. ومن اجل الاستفادة منه من الضروري معرفة ابرز طرق استخدام لبان الذكر للتنحيف.



وصفة لبان الذكر للتنحيف

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ليس من الصعب الاستفادة من لبان الذكر للتنحيف. فمن اجل هذا يجب تحضير وصفة سهلة تحتوي عليه.

المقادير

ملعقتا طعام من لبان الذكر

نصف ليتر من الماء

الخطوات

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1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 بعد ذلك يضاف لبان الذكر وينزع الخليط عن النار ويغطى ويترك لمدة ليلة كاملة.

3 من اجل التمتع بخصائصه الكثيرة يجب شرب كوب من مائه في الصباح قبل تناول وجبة الفطور.

4 يجب اتباع هذه القاعدة يومياً لمدة اسبوع كما يمكن مواصلة ذلك لمدة شهر. ومن المفيد مضغ القليل منه بين الحين والآخر يومياً. وفي موازاة ذلك من الضروري اتباع نظام غذائي وحياتي صحي وشرب الكثير من الماء وأكل الفاكهة والخضار وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



فوائد لبان الذكر

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الى جانب انقاص الوزن يمكن لبان الذكر ان يساعد على تحسين الحالة الصحية للجسم وعلى علاج العديد من المشاكل.

- يساهم في تعزيز قوة الجهاز المناعي وفي تخليص الجسم من السموم وتنقية الدم من البقايا الضارة.

- يساعد على تعزيز عملية الهضم وعلى الحد من اضطرابات المعدة. كما ان تناوله يؤدي دوراً بارزاً في تسهيل حركة الامعاء والحد من اعراض مشكلة القولون العصبي.

- يمنع حدوث مشكلة الامساك ويحفز افراز العصارة الهضمية.



- يمكن الاستفادة منه في التخلص من مشكلة البلغم المزعجة وخصوصاً في فصل انتشار العدوات الفيروسية مثل الانفلونزا. فهو يحتوي على مضادات حيوية تكافح البكتيريا الضارة والجراثيم.

- يعمل تناول مائه او مضغه على التخفيف من احتقان الصدر والالتهابات.

- يستفيد منه الاشخاص الذين يعانون من الربو والسعال المستمر ومن التهاب الجيوب الانفية والحلق واللوزتين.

- يساهم في تنظيم معدلات السكر في الدم وفي منع ارتفاعه.

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- يمنع انتفاخ الجسم بسبب احتباس الماء فيه. فهو مدر ممتاز للبول.

- يحمي صحة اللثة والاسنان من خلال مكافحة البكتيريا المسببة للالتهابات وللرائحة الكريهة.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تسكين الاوجاع والتخلص من مشكلة الارق ومن اضطرابات الدورة الشهرية.



تحذير



رغم فوائده الكثيرة من المهم الانتباه الى عدم استخدام لبان الذكر في بعض الحالات ومنها الحمل والرضاعة والتهاب الكلى والفشل الكلوي. ومن الممكن ان يسبب ذلك بعض الاعراض الجانبية مثل الاسهال والقيء والغثيان وتراجع القدرة على التركيز واوجاع المعدة وظهور الطفح الجلدي المصحوب بالاحمرار والحكة.

استخدامات اخرى

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الى جانب استخدام لبان الذكر للتنحيف من الممكن الاستفادة من خصائصه من اجل العناية بالبشرة من خلال تطبيق هذه الوصفة.

المقادير

ملعقتا طعام من لبان الذكر

كوب من الماء المغلي

الخطوات



1 يوضع الماء على النار حتى يغلي.

2 يضاف اليه اللبان ثم ينزع عن النار ويغطى الوعاء لمدة ليلة كاملة.

3 في الصباح يصفى الماء ويوضع في زجاجة ويتم تنظيف البشرة بواسطته في المساء. وهكذا يمكن تخليصها من البقايا الضارة والاوساخ وآثار المكياج وكل ما يمكن ان يسبب ظهور البثور والبقع وغيرها من الشوائب.

