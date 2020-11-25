كورونا حول العالم.. تخفيف الإغلاق في فرنسا وإصابات قياسية بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 60 مليونا و105 آلاف و740 إصابة.

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى مليون و414 ألفا و886 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 41 مليونا و553 ألفا و773 حالة، الأربعاء.







وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وإيطاليا وكولومبيا والمكسيك وبيرو وألمانيا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





إصابات قياسية في الهند

سجلت الهند 44 ألفًا و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و222 ألفًا و217 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 481 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 134 ألفا و218 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليًا 444 ألفا و746 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 8 ملايين و642 ألفا و771 شخصا بزيادة قدرها 37 ألفا و816 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.





تخفيف الإغلاق في فرنسا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سلسلة إجراءات تخفف من الإغلاق المفروض لاحتواء (كوفيد-19) مع اقتراب عيد الميلاد.

وذكر ماكرون في كلمة متلفزة أن المتاجر الصغيرة "غير الأساسية" وبينها المكتبات ومحال بيع الأزهار والألعاب التي أغلقت منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي ستكون قادرة على استئناف نشاطها السبت المقبل على أن تغلق أبوابها في الساعة 21,00.





في المقابل، يستمر إغلاق الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الرياضة.

وسيسمح أيضا بالتنقل حتى مسافة عشرين كلم ولفترة ثلاث ساعات بدلا من كلم واحد وساعة واحدة فقط.

وفي الإطار نفسه، أوضح ماكرون أنه سيتم رفع الإغلاق يوم 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل واستبداله بحظر تجول على الصعيد الوطني من الساعة 21,00 حتى الساعة السابعة صباحا، مع استثناء ليلتي 24 و31 ديسمبر/كانون الأول من هذا الإجراء.

وأورد أنه اعتبارا من منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، "سنكون قادرين مجددا على التنقل من دون إذن، بما في ذلك بين المناطق، وتمضية عيد الميلاد مع العائلة".

وتجاوزت فرنسا الثلاثاء عتبة خمسين ألف وفاة بـ(كوفيد-19)، وبلغت حصيلة الوفيات في المستشفيات والمراكز الصحية الاجتماعية 50 ألفا و237، وفق إدارة الصحة العامة.





وابتداء من 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيسمح أيضا للمراكز الثقافية مثل المتاحف والمسارح وصالات السينما بإعادة فتح أبوابها مع التزام المعايير الصحية.

ودعا ماكرون مواطنيه إلى "مواصلة جهودهم" في التصدي لـ(كوفيد-19)، إذ "رغم أننا أبطأنا انتشار الفيروس فإنه لا يزال موجودا".

وعلى صعيد اللقاحات، توقع الرئيس الفرنسي أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في فرنسا نهاية ديسمبر/كانون الأول أو بداية يناير/كانون الثاني المقبل على أن تشمل "الأكثر ضعفا".

وإذ رجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية ديسمبر/كانون الأول"، أكد أنه "يمكن استخدامها ما أن توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.





3999 إصابة جديدة في المغرب

سجل المغرب 3999 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 2587 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 331 ألفا و527 إصابة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في المغرب في الثاني من مارس/ آذار الماضي.

كما سجل أيضا 73 حالة وفاة مقابل 80 أمس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات بسبب مرض (كوفيد-19) في البلاد إلى 5469.

وقالت الحكومة إن من المنتظر أن يبدأ المغرب حملة تطعيم ضد الوباء في الأيام القليلة المقبلة بعد أن طلب لقاحين في المرحلة الثالثة للتجارب السريرية.

كما يجري مباحثات مع شركات عالمية أخرى للحصول على كمية كافية من اللقاح تكفي نحو 20 مليون مغربي تتجاوز أعمارهم 18 عاما.

ويقول المغرب إن عملية التطعيم قد تستغرق نحو ثلاثة أشهر.





ارتفاع وفيات البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 31100 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية و630 وفاة.

وبذلك تكون البرازيل سجلت في المجمل ستة ملايين و118708 حالات إصابة بالمرض منذ بدء تفشي الجائحة بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 170115، وفقا لبيانات الوزارة.



