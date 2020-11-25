شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد التوت البرى على صحة الجسم .. مليان فيتامينات وعناصر غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى التوت البرى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، حيث ربطت الأبحاث العناصر الغذائية الموجودة في التوت البري بانخفاض خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية (UTI) ، والوقاية من أنواع معينة من السرطان ، وتحسين وظائف المناعة ، وانخفاض ضغط الدم .

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن فوائد التوت البرى على صحة الجسم هى:

1:الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت البري تجعله خيارًا جيدًا في نظام غذائي صحي لتعزيز صحة الجهاز المناعى والحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات والعدوى.

2:تاريخيًا ، استخدم الأمريكيون الأصليون التوت البري كعلاج لأمراض المثانة والكلى ، بينما استخدمها المستوطنون الأوائل من إنجلترا لعلاج ضعف الشهية ، ومشاكل المعدة ، واضطرابات الدم ، والاسقربوط .

3:لعب التوت البري دورًا في العلاجات التقليدية لعدوى المسالك البولية، حيث وجدت مراجعة أجريت عام 2016 أن المهنيين الطبيين يوصون غالبًا بالتوت البري للنساء المصابات بعدوى المسالك البولية المتكررة.

أيضًا وجدت دراسة أجريت عام 2014 على 516 مشاركًا أن تناول كبسولة من مستخلص التوت البري مرتين يوميًا يقلل من حدوث عدوى المسالك البولية.

4: تشير بعض الأدلة إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في التوت البري قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

وجدت المراجعة أيضًا أن مكملات التوت البري ساعدت في تقليل مؤشر كتلة الجسم ( BMI ) وتحسين مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) ، أو الكوليسترول "الجيد" .

5:فحصت دراسة مختلفة 78 مشاركًا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة . وكشفت أن تناول جرعة واحدة من مشروب التوت البري منخفض السعرات الحرارية مع نسبة عالية من المركبات النباتية كل يوم يحسن تنظيم الشخص لسكر الدم ، وعلامات الالتهاب الكيميائية ، ويزيد من مستويات البروتين الدهني HDL.

6:كشفت مراجعة أجريت عام 2016 لـ 34 دراسة قبل السريرية أن التوت البري أو المركبات الموجودة في التوت البري كان لها العديد من الآثار المفيدة على الخلايا السرطانية في أنابيب الاختبار.

وشملت هذه"التسبب في موت الخلايا السرطانية، إبطاء نمو الخلايا السرطانية ،تقليل الالتهاب، تشير المراجعة أيضًا إلى أن التوت البري يمكن أن يؤثر على العديد من الآليات الأخرى التي تعزز نمو السرطان وانتشاره".

7:قد تفيد PACs الموجودة في التوت البري أيضًا صحة الفم، يفعلون ذلك عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بسطح الأسنان ، وفقًا للباحثين في مركز بيولوجيا الفم وقسم إيستمان لطب الأسنان في المركز الطبي بجامعة روتشستر في نيويورك.