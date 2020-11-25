شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أسعار اللقاحات من 3 إلى 37 دولارا للجرعة وتنافس أمريكي روسي صيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية Pfizer و Moderna بالفعل عن سعر لقاحات كورونا المحتملة، وكشفت تقارير أولية أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر سبوتنيك في الروسي Sputnik V الأسبوع المقبل وكذلك اللقاح الصيني كورنا فاك.

ومع اقتراب لقاح ضد فيروس كورونا الجديد من الإنتاج والتوزيع بعد ظهور نتائج سريرية مبشرة بنسب من 90 إلى 95 % ، فإن أحد الأسئلة التي يطرحها الجميع تقريبًا الآن هو - كم سيكلف الحصول على اللقاح؟ ويبدو أن البلدان في جميع أنحاء العالم في سباق لإخراج اللقاح الأكثر تكلفة.

وفقا لـ موقع " Thehealthsite"، أعلنت شركتا الأدوية الأمريكية Pfizer و Moderna بالفعل عن سعر لقاحات كورونا المحتملة، حيث من المتوقع أن يكلف لقاح Pfizer الحكومات 19.50 دولارًا ، فقد يتعين عليهم صرف 25 دولارًا و 37 دولارًا لكل جرعة لقاح mRNA-1273 من Moderna.



تكلفة اللقاح الروسى

وفي الوقت نفسه ، ادعت روسيا أن لقاح Sputnik V - أول لقاح محتمل مسجل في العالم لـ Covid-19 - سيكلف أقل بكثير من لقاح Pfizer و Moderna.

ومع ذلك ، لم تعلن عن سعر Sputnik V. نقلاً عن متحدث باسم صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، ذكرت وكالة تاس للأنباء أن سعر Sputnik V سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل.

تم تطوير اللقاح الروسى Sputnik V بواسطة مركز أبحاث Gamaleya القومي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسي، وتم تسجيل اللقاح رسميًا في أغسطس قبل إجراء تجربة إكلينيكية واسعة النطاق، بدأت التجارب السريرية بعد التسجيل في 25 أغسطس ، وتم إرسال الدفعة الأولى من اللقاح إلى المناطق الروسية في 12 سبتمبر ، وفقًا لتقرير تاس.

موديرنا ستنتج 20 مليون جرعة بنهاية العام

من ناحية أخرى، كشف الرئيس التنفيذي لشركة Moderna ، ستيفان بانسيل ، أن شركته ستفرض على الحكومات ما بين 25 و 37 دولارًا لكل جرعة من لقاح COVID-19 المرشح، وفي حديثه إلى الأسبوعية الألمانية Welt am Sonntag (WamS) ، قال بارسيل إن سعر اللقاح سيعتمد على حجم الطلب الذي تضعه الحكومات.

وأكد بانسل أنه "سعر عادل" وأن الشركة غير مهتمة "بأقصى ربح" ، وفقًا للتقرير، ونقلت عنه رويترز قوله "لقاحنا يكلف تقريبا نفس تكلفة لقاح الانفلونزا الذي يتراوح بين 10 دولارات و 50 دولارا."

وكانت موديرنا قد أعلنت الأسبوع الماضي أن لقاحها أظهر فعالية تزيد عن 94.5 % في البيانات الأولية من الدراسة الجارية، وتهدف إلى إنتاج ما يقرب من 20 مليون جرعة من لقاح mRNA-1273 بحلول نهاية عام 2020 و 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

تعمل شركة Pfizer على السعي للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية للاستخدام الطارئ للقاح Covid-19 المرشح.

في غضون ذلك ، قال تقرير في موقع Telegraph الإخباري إن بريطانيا قد تمنح موافقة الجهات التنظيمية على لقاح Covid-19 من شركة Pfizer-BioNTech هذا الأسبوع ، حتى قبل أن تسمح الولايات المتحدة بذلك.

وقال التقرير نقلاً عن مصادر حكومية إن المنظمين البريطانيين على وشك البدء في تقييم رسمي للقاح، وأضافت أنه تم إبلاغ دائرة الصحة الوطنية بأن تكون مستعدة لإدارتها بحلول الأول من ديسمبر.