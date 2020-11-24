استشاري: 10 أنواع من الأغذية تساعد في تخفيف الآلام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح د. فيصل الصّفي، استشاري طب الباطنة بتناول 10 أنواع من الأطعمة والتي يمكن أن تساعد في تخفيف الآلام بطريقة طبيعية دون اللجوء للأدوية.
وقال الصفي، في تغريدة عبر “تويتر”: 10 أنواع من الأغذية تمتاز بقدرتها على تخفيف الآلام:
- الزنجبيل
- القرنفل
- الثوم
- الأسماك
- الزبادي
- الكركم
- الشوفان
- العنب
- العسل
- الماء
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