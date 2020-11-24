إصابات كورونا تنخفض بشدة في فرنسا.. هل الموجة انتهت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في فرنسا بشكل حاد مع دخول العزل العام على المستوى الوطني أسبوعه الرابع.

يأتي ذلك بينما قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن أسوأ مراحل موجة الفيروس الثانية انتهت.



وأفادت وزارة الصحة بأن عدد الحالات الجديدة ارتفع بواقع 9155 إلى 2.15 مليون الثلاثاء، مقارنة مع 4452، الإثنين، مقابل بـ45522 حالة يوم الثلاثاء الماضي.

وتراجع كذلك عدد المصابين في المستشفيات بـ(كوفيد-19) بواقع 859 إلى 30622، وهو أكبر انخفاض منذ بدء العزل العام في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما انخفض عدد المرضى في العناية المركزة 165 إلى 4289.

وهذا هو اليوم الحادي عشر على التوالي الذي تنخفض فيه أعداد الإصابات الجديدة والمرضى في المستشفيات.

كما سجلت فرنسا 1005 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 50 ألفا عند 50237.

في غضون ذلك، قال ماكرون إن فرنسا ستبدأ في تخفيف العزل العام في نهاية هذا الأسبوع، بحيث يتم فتح المتاجر والمسارح ودور السينما بحلول عيد الميلاد ويتمكن المواطنون من قضاء العطلة مع بقية أفراد أسرهم.

وأضاف في خطاب تلفزيوني إلى الأمة أن أسوأ مراحل الموجة الثانية من الجائحة في فرنسا انتهت، لكن المطاعم والمقاهي والحانات ستظل مغلقة حتى 20 من الشهر الجاري.