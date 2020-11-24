القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فريق من العلماء الإسبان أن من بين الأعراض الأولى للإصابة بعدوى فيروس كورونا أحاسيس مزعجة في الأنف، وتراجعا في الشم والتذوق.
وأشار الفريق، في دراسة نشرت على موقع "medRxiv"، إلى أن أول أعراض الإصابة بكوفيد-19، غالبا ما يكون الجفاف في الحلق وشعورا غير مريح في الأنف يظهر قبل اختفاء الإحساس بالرائحة والتذوق.
وحددت الدراسة سبب فقدان المريض لحاستي الشم والتذوق، وتبين أن السبب يتلخص في أن الفيروس، عند اختراقه للنسيج الطلائي للأنف يتسبب في جفافه كما تؤثر العدوى سلبا على البلعوم الأنفي ما يؤدي إلى فقدان حاسة الشم.
كانت هذه تفاصيل خبر سر فقدان الشم والتذوق لدى مصابي كورونا.. دراسة تحل اللغز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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