مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة المصرية للأبحاث الدوائية، إن العالم في مرحلة تجارب لقاح كورونا ولم يتم التوصل لنتائج نهائية
وأكدت أن مصر تعمل على إعداد موقع لإنتاج اللقاح الصيني لمصر والدول الأخرى، وذلك بعد انتهاء التحليل الإحصائي للنتائج المرحلية وفي حال كانت نسبة الطمأنينة مناسبة.
وأشارت إلى أن الأرقام المعلنة عن فعالية اللقاحات لا تعطي الطمأنينة بنسب 100% لأن النتائج قد ترتفع أو تقل .
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لقناة "صدى البلد" المصرية، أن الفئات التي تمثل أولوية في الحصول على اللقاح هي تلك الأكثر عرضة للمرض والمشاكل الصحية مثل أصحاب الأمراض المزمنة.
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