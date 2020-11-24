مناعة القطيع.. هل توقف تفشي كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف أندرس تيجنيل، كبير خبراء الأوبئة في السويد أن الأدلة على أن مناعة القطيع تساعد البلاد في مكافحة فيروس كورونا قليلة.

وقال أندرس تيجنيل في مؤتمر صحفي موجز في ستوكهولم، الثلاثاء، إن: "قضية مناعة القطيع صعبة. لا نرى أي علامات على وجود مناعة بين السكان تعمل على إبطاء العدوى في الوقت الحالي"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



ويتعرض السويديون للفيروس أكثر من جيرانهم في أي مكان آخر في شمال أوروبا، وأظهر الفحص أن أجسام ثلث سكان ستوكهولم تحتوي على أجسام مضادة، وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الجاري،

وذلك بعد أن اختارت الدولة عدم الإغلاق، معتمدة بدلا من ذلك على الإجراءات الطوعية.

وأوضح تيجنيل من قبل أن مناعة القطيع يصعب قياسها، بل وشكك في البيانات الرسمية.

وأوضحت السلطات السويدية أن المناعة ليست هدفا سياسيا، ولكن تعرض الأمة للفيروس يجعلها حالة اختبار واضحة لملاحظة النظرية.