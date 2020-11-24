إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ مارس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيطاليا، الثلاثاء، 853 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 630 في اليوم السابق وذلك في أعلى حصيلة يومية منذ 28 مارس الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 23232 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع طفيف عن 22930 في اليوم السابق.



وإيطاليا أول دولة غربية يظهر فيها الفيروس وسجلت إجمالا 51306 حالة وفاة جراء مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا منذ فبراير الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا.

كما رصدت إيطاليا 1.455 مليون حالة إصابة في المجمل.