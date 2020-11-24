فرنسا تعلن موعد بدء التلقيح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الموعد المتوقع، لبدء أولى عمليات التلقيح ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فرنسا.
وتوقع ماكرون في كلمة متلفزة، مساء الثلاثاء، أن تبدأ أولى عمليات التلقيح ضد (كوفيد-19) في فرنسا نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل أو بداية يناير 2021، على أن تشمل "الأكثر ضعفا" من دون أن تكون إلزامية.
ورجح أن تكون بعض اللقاحات "متوافرة اعتبارا من نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي، أنه "يمكن استخدام لقاحات كورونا عندما توافق عليها السلطات الصحية المعنية"، على أن تعقب ذلك "حملة تلقيح واسعة النطاق" من دون أن يكون التلقيح إلزاميا.
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