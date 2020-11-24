شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا أصحاب الأعراض الخفيفة ناقلون للعدوى لفترة أطول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ باحثون في البرازيل عن حالتين لأشخاص مصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض خفيفة، ينقلون الفيروس المعدي لفترة أطول مما تم الإبلاغ عنه سابقًا. يقول الباحثون وفقا لموقع ما قبل الطباعة medRxiv الذى لم يخضع للمراجعة بعد، إن النتائج تشير إلى أن الأفراد الذين يعانون من أعراض خفيفة يمكن أن يظلوا معديين لفترات طويلة، مما يسلط الضوء على ضرورة اتخاذهم الاحتياطات المناسبة لتجنب انتشار الفيروس للآخرين.

وكان المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة ولكن طويلة الأمد لمرض فيروس كورونا، لا يزالون يعانون من تكرار الفيروس، حتى 37 يومًا (في الحالة 1) و 24 يومًا (في الحالة 2) بعد ظهور الأعراض.

مرضى كورونا الخفيف

ماذا أظهرت الدراسات حتى الآن؟

منذ أن بدأ تفشي COVID-19 لأول مرة في ووهان ، الصين ، أواخر العام الماضي ((2019) ، أشارت الأبحاث إلى أنه يمكن اكتشاف الفيروس بين الأفراد المصابين قبل يوم إلى 3 أيام من ظهور الأعراض.

يصل الحمل الفيروسي إلى ذروته خلال الأسبوع الأول من ظهور الأعراض قبل أن ينخفض ​​تدريجيًا بمرور الوقت، وقدرت الدراسات أن الفيروس المؤهل للتكاثر لم يعد موجودًا في مرضى COVID-19 بعد 20 يومًا من ظهور الأعراض.

ماذا تضمنت الدراسة الحالية؟

الآن ، أظهر فريق جامعة ساو باولو الأمريكية، أنه في امرأتين مصابتين بفيروس كورونا، مع مرض خفيف ، ثبت أن الفيروس قادر على التكاثر لفترة أطول مما تم الإبلاغ عنه سابقًا.

الحالة الأولى (الحالة الأولى) لامرأة في الخمسينيات من عمرها أبلغت في منتصف أبريل أنها عانت لأول مرة من سعال جاف وصداع وفقدان القوة وآلام المفاصل وآلام في العضلات ، ولكن لم يكن هناك حمى ، قبل 20 يومًا.

بعد 22 يومًا من ظهور الأعراض ، تم أخذ مسحة من البلعوم الأنفي للمرأة التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، ثم أصيبت المرأة بالغثيان والقيء وفقدان حاسة التذوق والشم.

استمرت الأعراض الهامة، وبعد 37 يومًا من ظهور الأعراض، تم اختبار مسحة بلعومية ثانية إيجابية للفيروس، وعلى الرغم من أن المرأة كانت لا تزال تبلغ عن صداع خفيف وفقدان القوة في منتصف مايو ، إلا أن معظم الأعراض اختفت تدريجياً.

أبلغت المرأة الثانية (الحالة الثانية) ، وهي أيضًا في الخمسينيات من عمرها ، عن إصابتها بالحمى والصداع والتهاب الحلق والسعال وفقدان القوة وآلام المفاصل وآلام العضلات وإفرازات سوائل الأنف والغثيان في بداية شهر مايو.

تم إجراء اختبار مسحة من البلعوم الأنفي بعد 5 أيام من ظهور الأعراض وتم اختباره إيجابيًا لـكورونا، وبعد استمرار الأعراض، تم أخذ مسحة بلعومية ثانية بعد 24 يومًا من ظهور الأعراض، والتي أظهرت أن المرأة لا تزال مصابة، وظلت الحالة 2 تظهر عليها الأعراض لمدة 35 يومًا تقريبًا بعد ظهورها.

وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) فيما يتعلق بمعايير تفريغ الأفراد المصابين بفيروس كورونا من العزل ، يجب أن يتعافى المرضى سريريًا وأن يكونوا خاليين من الأعراض ، كما يقول الباحثون، وكتبوا: "تؤكد بياناتنا أنه حتى الأفراد الذين تظهر عليهم أعراض خفيفة من المحتمل أن يكونوا معديين".