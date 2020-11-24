شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة جديدة للعلاج بالبخار فى المنزل قادرة على تسريع الشفاء من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقول الباحثون إن العلاج المنزلي بالبخار قد يكون قادرًا على تسريع الشفاء من فيروس كورونا، لكن نتائجهم أولية فقط، وفقًا لدراسة علمية إيطالية جديدة نشرت في الجريدة الصينية "SCMP .

وقال الباحثون من جامعة فلورنسا ، يمكن أن يقلل استنشاق البخار من الحمل الفيروسي ويسرع من التعافي من كورونا ، لكنه قد يعمل فقط مع عدد قليل من الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الاختبارات المنتظمة، هذا النهج البسيط قد يساعد في تخفيف عواقب عدوى فيروس كورونا، إذا تم تطبيقه مبكرًا على الأفراد المعرضين للخطر في أي مكان للرعاية الصحية ، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل ذات الوصول المحدود إلى المستشفيات المجهزة أو وحدات العناية المركزة".



العلاج بالبخار

صنف الباحثون النتائج التي توصلوا إليها ، قائلين إن النتائج كانت أولية بسبب صغر نطاق التجربة، وقالوا إن هذه الطريقة تحتاج أيضًا إلى أن يتم تطبيقها في مرحلة مبكرة جدًا من العدوى ، حيث قد لا يكون المريض على علم بإصابته بالفيروس.

ووفقا لهم، يبدو أن الحرارة عامل في استقرار فيروس كورونا، حيث أن جيناته موجودة في حمض نووي وحيد الخيط مع بنية غير مستقرة نسبيًا تتحلل بسهولة في بيئة حارة.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن البروتينات الشائكة للفيروس تميل إلى الاتجاه إلى الداخل والارتباط بسهولة أقل مع الخلايا المضيفة مع ارتفاع درجات الحرارة.

أراد الفريق معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الحرارة لمحاربة الوباء، فقاموا بتجنيد 10 أطباء وممرضات على الفور بعد أن تبين أنهم إيجابيون في برامج الاختبارات الروتينية.

وضع المتطوعون وجوههم فوق الماء البخاري بمنشفة فوق رؤوسهم لمدة 4 دقائق، خمس مرات في الساعة لمدة 4 أيام متتالية، وكانت درجة حرارة البخار 55-65 درجة مئوية.



العلاج بالبخار

جاءت نتيجة اختبار 7 مرضى سلبية بعد اليوم الأول من استنشاق البخار، وتم تأكيد النتائج بأربع مسحات متتالية، ولم يتلق أي من السبعة أي دواء أو علاج آخر، بينما كان لدى المرضى الثلاثة الآخرين بعض المضاعفات مثل الحساسية أو كانوا يأخذون هيدروكسي كلوروكين.

وأظهر تحليل المسحات انخفاضًا سريعًا في عدد الأحمال الفيروسية لجميع المرضى تقريبًا أثناء العلاج، وقال الباحثون إن أيا من المرضى لم يتطور إلى حالة خطيرة، حيث تخلص الجسم من الفيروس في غضون أيام.

ولكنهم أقروا بأن البخار لا يمكن أن يصل إلى الأجزاء السفلية من مجرى الهواء مثل الشُعب الهوائية والرئتين، حيث يميل معظم الفيروس إلى التركيز في المراحل اللاحقة من الإصابة، لكنهم جادلوا بأنه لا ينبغي إغفال النتائج الإيجابية لتجربتهم.

كان البخار علاجًا منزليًا للتخفيف من نزلات البرد في أجزاء كثيرة من العالم. في بريطانيا ، وأوصى 80 % من الممارسين العامين باستنشاق البخار لمرضاهم ، وفقًا لمسح في عام 2016.

لكن ما إذا كان ينبغي اعتبار البخار علاجًا محتملاً لفيروس كورونا قد أثار بعض الجدل القوي، ففي مايو ، نشرت مجموعة من أطباء الأطفال في مدينة برمنغهام البريطانية رسالة في مجلة لانسيت الطبية تقول إن عدد الأطفال المصابين بحروق زاد 30 مرة بعد تفشي فيروس كورونا، ومعظمهم جاءوا من منازل يستخدمون العلاج بالبخار.