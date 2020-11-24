تناول المضادات الحيوية بدون روشتة يؤدى لتطوير بكتيريا خارقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال موقع" TimesNowNews"، إنه ربما يمكنك بسهولة شراء الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية من الصيدليات دون وصفة طبية من الطبيب من مسكنات الألم إلى أدوية السعال والبرد، لكن هذا لا يعني أن هذه المنتجات آمنة أو خالية من المخاطر الصحية، بدون معرفة مدى قابلية تطبيق الدواء.



المضادات الحيوية بدون روشتة

يتعامل الكثير من الأشخاص الآن مع أنفسهم لتجنب زيارة الطبي، إلى جانب الباراسيتامول ومسكنات الآلام، بدأ الناس في تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، غير مدركين للاستخدام السليم للمضادات الحيوية ومخاطر مقاومة المضادات الحيوية.

يهدف الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات (WAAW) ، الذي يتم الاحتفال به سنويًا في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر، إلى زيادة الوعي بالمقاومة العالمية لمضادات الميكروبات، يشجع الحدث السنوي أيضًا أفضل الممارسات بين عامة الناس والعاملين في مجال الصحة وواضعي السياسات لتجنب زيادة ظهور وانتشار العدوى المقاومة للأدوية، والتي أصبحت أحد أكبر التهديدات العالمية، حذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن تزايد مقاومة مضادات الميكروبات لا يقل خطورة عن وباء فيروس كورونا، وذلك وفقًا للاتحاد الدولي لمصنعي ورابطة المستحضرات الصيدلانية، يتوفى حوالي 700 ألف شخص كل عام في جميع أنحاء العالم بسبب مقاومة مضادات الميكروبات.

وأضاف أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع إلى 10 ملايين بحلول عام 2050 دون اتخاذ إجراءات قوية وكذلك علاجات جديدة وأفضل، في هذا الموضوع نوضح سبب خطورة تناول المضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية على الرغم من أنها توفر راحة مؤقتة من الأعراض وما يمكنك فعله حيال ذلك.

قد تخف الأعراض وليس الحالة الأساسية

قال الدكتور سريفيديا، استشاري الطب الباطني بمستشفى كولومبيا آسيا للإحالة، إن هذه المضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية قد تخفف الأعراض مؤقتًا وقد يشعر الفرد بالراحة بسرعة، لكن المرض الأساسي سيستمر في البقاء.

"على سبيل المثال، يمكن للفرد أن يصاب بالحمى لأسباب مختلفة، يمكن أن تكون الحمى بسبب عدوى في المسالك البولية، قد تكون بسبب التهاب رئوي أو أمراض الكبد، التيفود، حمى الضنك، التهاب الجيوب الأنفية، أو قد تكون مجرد حمى فيروسية بسيطة، في كل حالة، يختلف العلاج والأدوية، وهذا يتطلب تقييمًا مناسبًا لسبب الحمى من قبل الطبيب ثم وصف الأدوية وفقًا لذلك.



المضادات الحيوية وتناولها بشكل عشوائى يؤدى لتطوير بكتيريا خارقة

وأوضح الدكتور سريفيدا، يجب أن يكون التركيز على علاج المرض، وليس الأعراض فقط، يمكن أن يكون الاستخدام غير المناسب للأدوية والعلاج الذاتي ضارًا جدًا.

مقاومة المضادات الحيوية تهديد كبير

أحد أكثر الأخطار المعروفة عند اللجوء إلى المضادات الحيوية غير الموصوفة هو تطوير جراثيم خارقة مقاومة للمضادات الحيوية، هذا يمكن أن يحد من القدرة على علاج العدوى الخفيفة.

يجب معالجة البكتيريا التي تصيب الفرد، وإلا فإنها ستطور مقاومة للمضادات الحيوية التي تستخدمها، حيث تتحور البكتيريا، وتصبح مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج الالتهابات التي تسببها. وقال الموقع، يجب أن يدرك الناس أن تناول المضادات الحيوية بدون وصفة طبية وإساءة استخدام المضادات الحيوية بدون وصفة طبية يسرع من تطور البكتيريا المقاومة للأدوية التي غالبًا ما يتم تناولها على أنها جراثيم خارقة، يمكن أن تؤدي مقاومة المضادات الحيوية إلى ارتفاع التكاليف الطبية، وقد تؤدي إلى إقامة مطولة في المستشفى ويمكن أن تزيد الوفيات أيضًا ".

ما الذي يمكنك فعله للتحكم في انتشار مقاومة المضادات الحيوية

يجب محاربة هذه المشكلة العالمية معًا من خلال زيادة الوعي بالمخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والعلاج الذاتي.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للمساعدة في منع مقاومة المضادات الحيوية:

أولا: توقف عن ممارسة اللجوء إلى المضادات الحيوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

ثانيا: استخدم المضادات الحيوية فقط عندما يصفها طبيبك.

ثالثا: يعرف طبيبك ما إذا كنت بحاجة إلى مضادات حيوية. إذا قال أنك لست بحاجة إليها، فلا تطلبها أبدًا.

رابعا: لا تستخدم بقايا المضادات الحيوية

خامسا: لا تشارك أبدًا المضادات الحيوية الموصوفة لك مع عائلتك أو أصدقائك.

سادسا: اتبع نصيحة طبيبك عند استخدام المضادات الحيوية.

سابعا: حتى إذا شعرت بصحة جيدة بعد تناول المضادات الحيوية لمدة يوم أو يومين، فقم بإكمال الكورس العلاجى كاملة كما وصفها الطبيب.