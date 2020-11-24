شكرا لقرائتكم خبر عن مذاق معدني في الفم يحذرك من الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تسبب أعراض فيروس كورونا مجموعة متنوعة من الأعراض الغريبة في الجسم، ومنها عرض يسمى Parageusia ويتعلق بطعم معدني أو مرارة في الفم، وكشفت دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب والمعاهد الأمريكية للصحة، أن وجود طعم معدني دائم في فمك هو عرض أقل شهرة لفيروس كورونا، ويمكن أن يكون له مجموعة واسعة من الأسباب التي قد تكون مؤقتة أو طويلة الأمد.

وبحسب موقع "دايلي إكسبريس" أوضحت الدراسة أنه بالنسبة للعديد من المرضى المصابين بعدوى فيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، غالبًا ما يتم إضعاف تجربة تناول الطعام وإدراك النكهة إما بشكل ثانوي من التهاب الأنف وما ينتج عنه من انسداد في الأنف أو من إصابة فيروسية مباشرة إلى الظهارة العصبية الشمية.

الشم عن طريق الأنف، وهو مزيج من رائحة وطعم الأنف، هو عملية حسية تسمح للإنسان بإدراك النكهة، والتي يتم تعريفها على أنها إدراك أي شيء يتجاوز أبعاد الذوق الخمسة للطعام: الحلو والمالح والمر والحامض واللاذع اللذيذ.

ويمكن أن يسبب الفيروس أيضًا ضيقًا في التنفس وإسهالًا وفقدانًا للشهية.

أعراض فيروس كورونا مذاق معدني في الفم

قالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS: "المذاق المعدني ليس خطيرًا في العادة ويمكن أن يكون أحد أعراض العديد من الأشياء المختلفة والعلاج يعتمد على السبب.

تشمل الأسباب الشائعة للطعم المعدني أمراض اللثة وتناول الأدوية مثل المضادات الحيوية وعلاج السرطان أو الإصابة بنزلات البرد وعدوى الجيوب الأنفية ومشاكل أخرى في مجرى الهواء.

وأضافت "في بعض الأحيان ، يمكن ربط الطعم المعدني بمشكلة في حاسة الشم لديك."

وذكر موقع WebMD إنه لا توجد طريقة واحدة لعلاج أو منع الطعم المعدني في فمك وعلاجك يعتمد على السبب في بعض الحالات، قد تختفي هذه الأعراض المزعجة من تلقاء نفسها ، على سبيل المثال إذا توقفت عن تناول الفيتامينات أو بعض الأدوية التي يمكن أن تمنحك طعمًا معدنيًا في فمك..استشر طبيبك وأخبره أنك تعاني من هذا التأثير الجانبي.ربما يكون التبديل إلى دواء مختلف مفيدًا ولا تتوقف عن تناول الأدوية الموصوفة لك دون التحدث مع طبيبك أولاً."