كيف تقللين إدمان طفلك على الشاشات؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - نشر موقع "سايكولوجي توداي" عدة نصائح تساعد الآباء والأمهات على الحد من ادمان أطفالهم على الشاشات، خاصة أن هناك حالة تستدعي أن يبقى الطفل أمام الشاشة لمدة طويلة وهي التعليم عن بعد بسبب الاجراءات الاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، ولذلك يمكن اتباع النصائح التي نشرها الموقع، كما يمكن التعرف على مضار ادمان الشاشات من خلال المرشدة التربوية الأستاذة ضحى وافي كالآتي. نصائح لتقليل ادمان أطفالنا على الشاشات يجب البحث عن أنشطة أخرى حددي وقتاً لبقاء طفلك أمام الشاشة يومياً.

يجب عدم استخدام الشاشات بعد الساعة الثامنة مساء.

يجب أن يحظر الآباء والأمهات على الاطفال الصغار أن يفتحوا مواقع معينة أو يستخدموها دون راقبة مثل اليوتيوب.

يجب ان تتعرف الأم على المواقع الغير ملائمة للطفل وتقوم بحظرها.

يمكن استبدال ادمان الشاشة بأنشطة تعليمية وترفيهية مناسبة.

عدم تعريض الطفل لمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة العنيفة التي تؤدي لاضطرابات النوم لاحقاً. مخاطر إدمان الشاشات على الأطفال تسبب الشاشات قلق واضطرابات النوم عند الأطفال النوم القلق حيث يعاني الأطفال من تقلبات النوم، وعدم قدرتهم على النوم المتواصل الذي يحقق لهم النمو الصحي والسليم والمتوازن.

أظهرت المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة من خلال دراسات عديدة تم القيام بها أن ادمان الشاشات لدى الأطفال يسبب تغيرات في الدماغ.

تراجع سماكة قشرة الدماغ مما يقلل من قدرة استقبال الحواس لدى الأطفال الذين يمضون أكثر من سبع ساعات أمام الشاشات يومياً.

تقل قدرة الطفل على التحليل المنطقي والقدرة على تعلم اللغات.

لوحظ وجود نقصان في مهارات حلّ المشكلات والتواصل اللازمة للدراسة لدى الأطفال الذين يدمنون الشاشات.

حدوث مشاكل صحية لدى الطفل مثل قلة كثافة العظام، والاصابة بالسمنة، وكذلك قلة النشاط البدني المؤدي للكسل والخمول. بدائل تعليمية للشاشات توجيه طفلك لأنشطة بديلة القراءة حيث يجب أن يقرأ الطفل في البداية ما لايقل عن مدة 15 دقيقة يومياً.

قص العشب من الحديقة المنزلية، وري الأصص، والعناية بحيوان أليف.

ممارسة الرياضة ويمكن ممارستها في البيت مثل البولينغ المنزلي,

مساعدة الأم في أعمال البيت.

العودة للألعاب التقليدية التي تنمي الذكاء مثل لعبة البازل. والآن عزيزتي الأم هل لديك أسئلة حول الموضوع لتتركيها لنا في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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