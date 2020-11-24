شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 2000 جنيه.. هواتف ذكية لميزانية محدودة بالسعر والإمكانيات والصور (20 هاتفًا) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نستعرض هنا العديد من الهواتف الذكية المختارة ولكن بميزانية محدودة حيث سيتم عرض الهواتف التي يقل سعرها عن 2000 جنيه شريطة ان يكون الهاتف عاملا بنظام الاندرويد.

وسيتم عرض امكانيات كل هاتف مع متوسط السعر والذى قد يزيد أو يقل في حدود 200 جنيه على الاكثر علما بان جميع هذه الهواتف موجودة في السوق المصري حاليا ويصادف في هذا الشهر وجود تخفيضات اضافية ربما قد تساهم في سعر افضل للهاتف الذي يقع عليه اختيارك.

وقد تم وضع بعض المعايير للاختيار منها ان يكون عاملا بنظام الاندرويد وان يكون RAM اوحجم الذاكرة 2 جيجا كحد ادني بالاضافة إلى سعة تخزينية 32 جيجا كحد ادنى ايضا مع دعم شكبات الجيل الرابع LTE 4G .

وفيما يلى قائمة من 20 هاتف ذكي والتي يقل سعرها عن 2000 جنيه في السوق المصري



1- الكاتيل Alcatel 1S 5028D

دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة

معلومات الشاشة 6.22 بوصة، 720 × 1520 بكسل، IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

نظام التشغيل (Operation System) أندرويد

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0

الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 13 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فلاش LED بانوراما HDR

الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة لفي الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

يو اس بي microUSB 2.0

المستشعر

البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1799 جنيه

2- سامسونج Galaxy A10S

دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة

معلومات الشاشة 6.2 بوصة، 720 × 1520 بكسل, IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 512 جيجا بايت

نظام التشغيل (Operation System) أندرويد

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 (باي )

الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، و28 ملم، ضبط تلقائي للصورة + 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق ) فلاش LED

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

المستشعر

البصمة، التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1700 جنيه

3- إنفينيكس Invinix Hot 9

دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) ثمانى النواه MediaTek Helio A25 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 4 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.6 بوصة

معلومات الشاشة 6.6 بوصة، 720 × 1600 بكسل، IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 64 جيجا بايت

نظام التشغيل (Operation System) أندرويد

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0

الكاميرا الرئيسية رباعية: 16 ميجابكسل، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + كاميرا QVGA، فلاش ثلاثي LED، بانوراما، HDR

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0، من نوع A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

البلوتوث إصدار 5.0، من نوع A2DP، LE

يو اس بي microUSB إصدار 2.0، مع دعم OTG

المستشعر

البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، الدوران

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1999 جنيه

4- ريلمي Realme C11



دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) ثمانى النواه MediaTek Helio G35 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.5 بوصة

معلومات الشاشة 6.5 بوصة، بدقة 1560 × 720 بكسل، شاشة IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

نظام التشغيل (Operation System) أندرويد

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0

الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة + 2 ميجابكسل، فلاش LED، بانوراما، HDR

الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل،مع HDR وبانوراما

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، وبجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP، LE, aptX

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot

يو اس بي microUSB الإصدار الثاني، مع دعم OTG

المستشعر

التسارع، التقارب، البوصلة

البطاريه ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير للساعة، شاحن بقوة 10 واط

متوسط السعر: 1999 جنيه

5- أونر Honor 8A



دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

العالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.09 بوصة

معلومات الشاشة 6.09 بوصة، 720 × 1560 بكسل، LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 64 جيجا بايت

ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 512 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 (Pie)

الكاميرا الرئيسية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، فلاش LED

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، وHDR

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 4.2 مع دعم A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

المستشعر

البصمة، التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم بوليمر 3020 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1999 جنيه

6- فيفو Vivo Y11



دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

المعالج (Chipset) ثمانى النواه Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53)

معالج الجرافيك (GPU) Adreno 505

سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.3 بوصة

معلومات الشاشة 6.35 بوصة، 720 × 1544 بكسل، IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0

الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) + 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق )، فلاش LED

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 4.0، مع دعم A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB إصدار 2.0، مع دعم OTG

المستشعر

البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة

البطاريه ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير للساعة اضافات، بقوة 10 واط

متوسط السعر: 1999 جنيه

7- شاومي Xiaomi Redmi 9C



نوع الشاشة أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة 6.5 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1600

المعالج MediaTek Helio G35 (12 nm)

سرعة المعالج ثماني النواة

سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 3 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android 10، MIUI 12

الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 5000

الوزن بالجرام 196

متوسط السعر: 1999 جنيه

8 -سيكو Sico Nile X

حجم الشاشة: 5.7 بوصة

نوع الشاشة: أي بي اس 18:9 شاشة كاملة

دقة الشاشة: 1440x720 بكسل اتش دي بلاس

كاميرا خلفية: 13 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل مع تركيز تلقائي

كاميرا أمامية: 8 ميجابيكسل مع تركيز تلقائي

المعالج: ميدياتيك MTK6750T ثماني النواة 1.51 جيجاهرتز

معالج رسومات: MALI-T860

نظام التشغيل: أندرويد 7

سعة التخزين الداخلية: 64GB جيجا، قابلة للزيادة عبر كارت اس دي حتى 64GB جيجا

رام: 4 جيجابايت

البطارية: 2800 مللي امبير

الشريحة: ثنائي الشريحة

الأبعاد: 154.5x73x8.6 ملم

الوزن: 165 جرام

المزايا: مستشعر بصمة، شحن سريع

متوسط السعر: 1850 جنيه

9- إتش تي سى HTC Desire 728 Ultra



الجيل الرابع LTE

شريحة الاتصال Dual SIM شريحتين (Nano -SIM، dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد

الشاشة IPS LCD 720 × 1280 بكسل

الحجم، 5.5 بوصة

كثافة 267 نقطة في البوصة

الكاميرا الأساسية (الخلفية) 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج

الفديو يدعم بجودة 1080p و30 لقطه في الثانيه

الكاميرا الثانوية (الأمامية) 5.0 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.8

مميزات والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR

نظام التشغيل اندرويد الاصدار 5.1.1 Lollipop

نوع المعالج MediaTek MT6753 بمعمارية 64 بت

سرعة المعالج ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53

معالج رسومي ARM Mali-T720 MP3، 450 MHz

أجهزة الاستشعار التسارع، الدوران، التقارب، بوصلة

السعة الداخلية 32 جيجا

الرام 3 جيجا رام

فتحة البطاقة (Card slot) مايكرو، تصل إلى 2000 جيجابايت

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n واي فاي

البلوتوث يدعم، الاصدار 4.1 الرابع، A2DP

يو اس بي يدعم، microUSB الاصدار الثانى

الراديو راديو FM

الألوان المتاحة متعدد الالوان

GPS يدعم، مع A-GPS، GLONASS

البطارية

النوع غير قابله للإزاله ليثيوم ايون 2800 ميلي امبير

الوزن 153 جرام

ابعاد الموبايل 157.9 × 77.8 × 7.87 ملم

متوسط السعر: 1999 جنيه

10- لينوفو Lenovo K9



شريحة الاتصال الجيل الرابع LTE

شريحة الاتصال شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

الوزن 155 جرام

ابعاد الموبايل 153.8 × 72.9 × 8 ملم

الشاشة

النوع شاشة IPS LCD

الحجم 5.7 بوصة

كثافة بدقة 1440 × 720 بكسل بنسبة 18:9، بكثافة 282 نقطة في البوصة

الكاميرا الأساسية (الخلفية) مزدوجة 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، 1/3«حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق)، فلاش LED ثنائي (dual tone)

الفديو بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية

الكاميرا (الأمامية) مزدوجة 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، 1/3«حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق)، فلاش LED، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية

نظام التشغيل أندرويد إصدار 8.1 (أوريو)

نوع المعالج Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)

سرعة المعالج ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج رسومي PowerVR GE8320

أجهزة الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب

السعة الداخلية 32 جيجابايت

الرام 3 جيجابايت رام

فتحة البطاقة (Card slot) microSD يصل إلى 256 جيجابايت، يستخدم منفذ الشريحة الثانية

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct, hotspot

البلوتوث يدعم، الإصدار 4.1 مع A2DP، LE

يو اس بي 2.0، إصدار Type-C 1.0، موصل ذو وجهين، موصل مغناطيسي، USB On-The-Go

الراديو راديو FM

البطارية النوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3000 مللي أمبير للساعة

متوسط السعر: 1799 جنيه

11 -شاومي Xiaomi Redmi 9C



نوع الشاشة أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة 6.5 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1600

المعالج MediaTek Helio G25 (12 nm)

سرعة المعالج ثماني النواة

سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت

نظام التشغيل اندرويد

اصدار نظام التشغيل Android 10، MIUI 12

الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

بلوتوث متاح

راديو غير متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 5000

الوزن بالجرام 194

متوسط السعر: 1799 جنيه

12- أونر Honor 8S



دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

المعالج (Chipset) رباعي النواه Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 5.7 بوصة

معلومات الشاشة 5.71 بوصة، 720 × 1520 بكسل, LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0

الكاميرا الرئيسية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، فلاش LED

الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

التوصيل

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

المستشعر التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1599 جنيه

13- سيكو Sico Mega 2 Max

دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) ثنائي الشريحه

المعالج (Chipset) Mediatek MT6739

البروسيسور (CPU) رباعي النواه

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز Quad-core، up to 1.5 GHz

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8100

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 5.45 بوصة

معلومات الشاشة 5.45 inches، IPS Capacitive touchscreen

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل Android OS، v8.1 (Oreo)

الكاميرا الرئيسية Dual: 13 MP + 1 MP، LED flash

الكاميرا الاماميه 8 MP

بلوتوث (Bluetooth) v4.0

التوصيل

WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n

Radio FM radio

USB microUSB v2.0

المستشعر

Finger Print، G-Sensor

البطاريه 2900 mAh battery

متوسط السعر: 1299 جنيه

14- الكاتيل Alcatel 1S 5024F

الجيل الرابع LTE

شريحة الاتصال شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )

الوزن 146 جرام

ابعاد الموبايل 147.8 × 70.7 × 8.6 ملم

الشاشة النوع IPS LCD

الحجم 5.5 بوصة

كثافة 720 × 1440 بكسل، نسبة 18:9، 293 بكسل في البوصة

الكاميرا الأساسية (الخلفية) مزدوجة: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، حجم مستشعر 1/3 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق، فلاش LED

الفديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

الكاميرا الثانوية (الأمامية) 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، حجم مستشعر 1/5 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، وHDR، وبجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية

نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 ( باي )

نوع المعالج Unisoc SC9863A

سرعة المعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز Cortex-A55

أجهزة الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب

السعة الداخلية 32 جيجابايت

الذاكرة العشوائية 3 جيجا رام

فتحة البطاقة (Card slot) microSD تصل إلى 128 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية )

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

البلوتوث إصدار 4.2 مع دعم A2DP، LE

ان اف سي

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

الراديو راديو FM

GPS يدعم، مع دعم A-GPS

البطارية النوع ليثيوم أيون سعة 3060 مللي أمبير

متوسط السعر: 1900 جنيه

15- هواوي Huawei Y5P



نوع الشاشة أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة 5.4 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1440

المعالج Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm)

سرعة المعالج ثماني النواة

سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت

اصدار نظام التشغيل Android 10، EMUI 10.1, no Google Play Services

الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 3020

الوزن بالجرام 144

متوسط السعر: 1540 جنيه



16- الكاتيل Alcatel 1V 5007U



دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة

معلومات الشاشة 6.22 بوصة، 720 × 1520 بكسل، IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0

الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة + 5 ميجابكسل، مستشعر عمق، فلاش LED بانوراما HDR

الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة لفي الثانية

بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB 2.0

المستشعر البصمة، التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة

متوسط السعر: 1649 جنيه

17- سامسونج Samsung Galaxy A11



دعم شبكه الجيل الرابع LTE

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) ثمانى النواه Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز

معالج الجرافيك (GPU) Adreno 506

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.4 بوصة

معلومات الشاشة 6.4 بوصة، 720 × 1560 بكسل، TFT

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0

الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فلاش LED بانوراما HDR

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) 4.2، A2DP, LE

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB 2.0

المستشعر البصمة، التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط

متوسط السعر: 1899 جنيه

18- انفينيكس Infinix Smart 5



دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100

الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا

المعالج (Chipset) رباعي النواه Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm)

سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53

معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320

سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت

حجم الشاشة (بالبوصة) 6.6 بوصة

معلومات الشاشة 6.6 بوصة، 720 × 1600 بكسل، IPS LCD

المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت

اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدا 10.0 (Go edition)

الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 8 ميجابكسل، و+كاميرا QVGA، و+ كاميرا QVGA، فلاش ثلاثي LED

الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فلاش مزدوج LED

Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

بلوتوث (Bluetooth) 4.2، A2DP

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

المستشعر البصمة، التسارع، التقارب

البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شاحن بقوة 10 واط

متوسط السعر: 1549 جنيه

19- هواوي Huawei Y6s



نوع الشاشة أي بي اس

حجم الشاشة بالبوصة 6.09 انش

دقة الشاشة بالميجابكسل 720×1560

المعالج Mediatek MT6765

سرعة المعالج ثماني النواة

سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت

حجم ذاكرة الرام 3 جيجا رام

كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 512 جيجابايت

اصدار نظام التشغيل Android 9.0 (Pie); EMUI 9

الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل

الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل

تسجيل الفيديو [email protected]

نوع الشبكة شبكة الجيل الرابع

شريحة الاتصال شريحتين اتصال

واي فاي متاح

بلوتوث متاح

راديو متاح

قدرة البطارية بالمللي امبير 3020

الوزن بالجرام 150

متوسط السعر: 1800 جنيه

20- سيكو Sico Infinity Max

شبكة الاتصالات الجيل الرابع LTE

شريحة الاتصال شريحتين Nano-Sim

ابعاد الموبايل 158.2 × 76.2 × 9.0 ملم

الشاشة النوع IPS LCD

حجم الشاشة 6.18 بوصة كثافة 480 × 996 بكسل، نسبة 19:9

الكاميرا الأساسية (الخلفية) 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، كشف تلقائي لضبط بؤرة الغدسة، فلاش LED

الفديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية

الكاميرا (الأمامية) 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4

مميزات بانوراما، HDR، التعرف على الوجة والابتسامة، التركيز باللمس

نظام التشغيل أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو )

نوع المعالج Spreadtrum SC9832E

سرعة المعالج رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز Cortex A53

معالج رسومي Mali 820 MP1

أجهزة الاستشعار البصمة، التعرف على الوجة، التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة والإضاءة المحيطة

السعة الداخلية 32 جيجابايت

3 جيجابايت رام

فتحة البطاقة (Card slot) تصل إلى 64 جيجابايت

جى بى آر إس GPRS يدعم

سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) يدعم

الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، ويدعم الهاتف الـ hotspot

يو اس بي microUSB إصدار 2.0

الراديو راديو FM

البطارية ليثيوم أيون سعة 3000 مللي أمبير

الوزن 171.5 جرام

متوسط السعر: 1500 جنيه

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