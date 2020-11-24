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شكرا لقرائتكم خبر عن أقل من 2000 جنيه.. هواتف ذكية لميزانية محدودة بالسعر والإمكانيات والصور (20 هاتفًا) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نستعرض هنا العديد من الهواتف الذكية المختارة ولكن بميزانية محدودة حيث سيتم عرض الهواتف التي يقل سعرها عن 2000 جنيه شريطة ان يكون الهاتف عاملا بنظام الاندرويد.
وسيتم عرض امكانيات كل هاتف مع متوسط السعر والذى قد يزيد أو يقل في حدود 200 جنيه على الاكثر علما بان جميع هذه الهواتف موجودة في السوق المصري حاليا ويصادف في هذا الشهر وجود تخفيضات اضافية ربما قد تساهم في سعر افضل للهاتف الذي يقع عليه اختيارك.
وقد تم وضع بعض المعايير للاختيار منها ان يكون عاملا بنظام الاندرويد وان يكون RAM اوحجم الذاكرة 2 جيجا كحد ادني بالاضافة إلى سعة تخزينية 32 جيجا كحد ادنى ايضا مع دعم شكبات الجيل الرابع LTE 4G .
وفيما يلى قائمة من 20 هاتف ذكي والتي يقل سعرها عن 2000 جنيه في السوق المصري
1- الكاتيل Alcatel 1S 5028D
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة
معلومات الشاشة 6.22 بوصة، 720 × 1520 بكسل، IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
نظام التشغيل (Operation System) أندرويد
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0
الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 13 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فلاش LED بانوراما HDR
الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة لفي الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
يو اس بي microUSB 2.0
المستشعر
البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1799 جنيه
2- سامسونج Galaxy A10S
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة
معلومات الشاشة 6.2 بوصة، 720 × 1520 بكسل, IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 512 جيجا بايت
نظام التشغيل (Operation System) أندرويد
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 (باي )
الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، و28 ملم، ضبط تلقائي للصورة + 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق ) فلاش LED
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
البلوتوث إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
المستشعر
البصمة، التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1700 جنيه
3- إنفينيكس Invinix Hot 9
دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) ثمانى النواه MediaTek Helio A25 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (4x1.8 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53)
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 4 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.6 بوصة
معلومات الشاشة 6.6 بوصة، 720 × 1600 بكسل، IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 64 جيجا بايت
نظام التشغيل (Operation System) أندرويد
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0
الكاميرا الرئيسية رباعية: 16 ميجابكسل، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة + 2 ميجابكسل + 2 ميجابكسل + كاميرا QVGA، فلاش ثلاثي LED، بانوراما، HDR
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0، من نوع A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
البلوتوث إصدار 5.0، من نوع A2DP، LE
يو اس بي microUSB إصدار 2.0، مع دعم OTG
المستشعر
البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة، الدوران
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1999 جنيه
4- ريلمي Realme C11
دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) ثمانى النواه MediaTek Helio G35 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.3 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.5 بوصة
معلومات الشاشة 6.5 بوصة، بدقة 1560 × 720 بكسل، شاشة IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
نظام التشغيل (Operation System) أندرويد
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0
الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة + 2 ميجابكسل، فلاش LED، بانوراما، HDR
الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل،مع HDR وبانوراما
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، وبجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) يدعم، الإصدار 5.0 مع A2DP، LE, aptX
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، hotspot
يو اس بي microUSB الإصدار الثاني، مع دعم OTG
المستشعر
التسارع، التقارب، البوصلة
البطاريه ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير للساعة، شاحن بقوة 10 واط
متوسط السعر: 1999 جنيه
5- أونر Honor 8A
دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
العالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53)
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.09 بوصة
معلومات الشاشة 6.09 بوصة، 720 × 1560 بكسل، LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 64 جيجا بايت
ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 512 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 (Pie)
الكاميرا الرئيسية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، فلاش LED
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، وHDR
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 4.2 مع دعم A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
المستشعر
البصمة، التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم بوليمر 3020 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1999 جنيه
6- فيفو Vivo Y11
دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
المعالج (Chipset) ثمانى النواه Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة (2x1.95 GHz Cortex-A53 & 6x1.45 GHz Cortex A53)
معالج الجرافيك (GPU) Adreno 505
سعة الرامات (RAM) 3 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.3 بوصة
معلومات الشاشة 6.35 بوصة، 720 × 1544 بكسل، IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0
الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) + 2 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.4، مستشعر عمق )، فلاش LED
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 4.0، مع دعم A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB إصدار 2.0، مع دعم OTG
المستشعر
البصمة، التسارع، التقارب، البوصلة
البطاريه ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 5000 مللي أمبير للساعة اضافات، بقوة 10 واط
متوسط السعر: 1999 جنيه
7- شاومي Xiaomi Redmi 9C
نوع الشاشة أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة 6.5 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1600
المعالج MediaTek Helio G35 (12 nm)
سرعة المعالج ثماني النواة
سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 3 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android 10، MIUI 12
الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 5000
الوزن بالجرام 196
متوسط السعر: 1999 جنيه
8 -سيكو Sico Nile X
حجم الشاشة: 5.7 بوصة
نوع الشاشة: أي بي اس 18:9 شاشة كاملة
دقة الشاشة: 1440x720 بكسل اتش دي بلاس
كاميرا خلفية: 13 ميجابيكسل + 5 ميجابيكسل مع تركيز تلقائي
كاميرا أمامية: 8 ميجابيكسل مع تركيز تلقائي
المعالج: ميدياتيك MTK6750T ثماني النواة 1.51 جيجاهرتز
معالج رسومات: MALI-T860
نظام التشغيل: أندرويد 7
سعة التخزين الداخلية: 64GB جيجا، قابلة للزيادة عبر كارت اس دي حتى 64GB جيجا
رام: 4 جيجابايت
البطارية: 2800 مللي امبير
الشريحة: ثنائي الشريحة
الأبعاد: 154.5x73x8.6 ملم
الوزن: 165 جرام
المزايا: مستشعر بصمة، شحن سريع
متوسط السعر: 1850 جنيه
9- إتش تي سى HTC Desire 728 Ultra
الجيل الرابع LTE
شريحة الاتصال Dual SIM شريحتين (Nano -SIM، dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد
الشاشة IPS LCD 720 × 1280 بكسل
الحجم، 5.5 بوصة
كثافة 267 نقطة في البوصة
الكاميرا الأساسية (الخلفية) 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.2، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED مزدوج
الفديو يدعم بجودة 1080p و30 لقطه في الثانيه
الكاميرا الثانوية (الأمامية) 5.0 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/2.8
مميزات والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، HDR
نظام التشغيل اندرويد الاصدار 5.1.1 Lollipop
نوع المعالج MediaTek MT6753 بمعمارية 64 بت
سرعة المعالج ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز Cortex-A53
معالج رسومي ARM Mali-T720 MP3، 450 MHz
أجهزة الاستشعار التسارع، الدوران، التقارب، بوصلة
السعة الداخلية 32 جيجا
الرام 3 جيجا رام
فتحة البطاقة (Card slot) مايكرو، تصل إلى 2000 جيجابايت
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n واي فاي
البلوتوث يدعم، الاصدار 4.1 الرابع، A2DP
يو اس بي يدعم، microUSB الاصدار الثانى
الراديو راديو FM
الألوان المتاحة متعدد الالوان
GPS يدعم، مع A-GPS، GLONASS
البطارية
النوع غير قابله للإزاله ليثيوم ايون 2800 ميلي امبير
الوزن 153 جرام
ابعاد الموبايل 157.9 × 77.8 × 7.87 ملم
متوسط السعر: 1999 جنيه
10- لينوفو Lenovo K9
شريحة الاتصال الجيل الرابع LTE
شريحة الاتصال شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
الوزن 155 جرام
ابعاد الموبايل 153.8 × 72.9 × 8 ملم
الشاشة
النوع شاشة IPS LCD
الحجم 5.7 بوصة
كثافة بدقة 1440 × 720 بكسل بنسبة 18:9، بكثافة 282 نقطة في البوصة
الكاميرا الأساسية (الخلفية) مزدوجة 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، 1/3«حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق)، فلاش LED ثنائي (dual tone)
الفديو بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية
الكاميرا (الأمامية) مزدوجة 13 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.2، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، 1/3«حجم المستشعر، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة) + 5 ميجابكسل (بفتحة عدسة f/2.4، بكسل بحجم 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق)، فلاش LED، بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية
نظام التشغيل أندرويد إصدار 8.1 (أوريو)
نوع المعالج Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm)
سرعة المعالج ثماني النواة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج رسومي PowerVR GE8320
أجهزة الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب
السعة الداخلية 32 جيجابايت
الرام 3 جيجابايت رام
فتحة البطاقة (Card slot) microSD يصل إلى 256 جيجابايت، يستخدم منفذ الشريحة الثانية
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، WiFi Direct, hotspot
البلوتوث يدعم، الإصدار 4.1 مع A2DP، LE
يو اس بي 2.0، إصدار Type-C 1.0، موصل ذو وجهين، موصل مغناطيسي، USB On-The-Go
الراديو راديو FM
البطارية النوع ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3000 مللي أمبير للساعة
متوسط السعر: 1799 جنيه
11 -شاومي Xiaomi Redmi 9C
نوع الشاشة أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة 6.5 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1600
المعالج MediaTek Helio G25 (12 nm)
سرعة المعالج ثماني النواة
سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت
نظام التشغيل اندرويد
اصدار نظام التشغيل Android 10، MIUI 12
الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الثاني، شبكة الجيل الثالث, شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
بلوتوث متاح
راديو غير متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 5000
الوزن بالجرام 194
متوسط السعر: 1799 جنيه
12- أونر Honor 8S
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
المعالج (Chipset) رباعي النواه Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 5.7 بوصة
معلومات الشاشة 5.71 بوصة، 720 × 1520 بكسل, LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0
الكاميرا الرئيسية 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، فلاش LED
الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
التوصيل
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
المستشعر التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1599 جنيه
13- سيكو Sico Mega 2 Max
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) ثنائي الشريحه
المعالج (Chipset) Mediatek MT6739
البروسيسور (CPU) رباعي النواه
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز Quad-core، up to 1.5 GHz
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8100
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 5.45 بوصة
معلومات الشاشة 5.45 inches، IPS Capacitive touchscreen
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
ذاكرة خارجية External Storage تصل إلى 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل Android OS، v8.1 (Oreo)
الكاميرا الرئيسية Dual: 13 MP + 1 MP، LED flash
الكاميرا الاماميه 8 MP
بلوتوث (Bluetooth) v4.0
التوصيل
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n
Radio FM radio
USB microUSB v2.0
المستشعر
Finger Print، G-Sensor
البطاريه 2900 mAh battery
متوسط السعر: 1299 جنيه
14- الكاتيل Alcatel 1S 5024F
الجيل الرابع LTE
شريحة الاتصال شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد )
الوزن 146 جرام
ابعاد الموبايل 147.8 × 70.7 × 8.6 ملم
الشاشة النوع IPS LCD
الحجم 5.5 بوصة
كثافة 720 × 1440 بكسل، نسبة 18:9، 293 بكسل في البوصة
الكاميرا الأساسية (الخلفية) مزدوجة: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، حجم مستشعر 1/3 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، مستشعر عمق، فلاش LED
الفديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
الكاميرا الثانوية (الأمامية) 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، حجم مستشعر 1/5 بوصة، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر، وHDR، وبجودة 720 بكسل في 30 لقطة في الثانية
نظام التشغيل أندرويد إصدار 9.0 ( باي )
نوع المعالج Unisoc SC9863A
سرعة المعالج ثماني النواة بسرعة 1.6 جيجاهرتز Cortex-A55
أجهزة الاستشعار البصمة، التسارع، التقارب
السعة الداخلية 32 جيجابايت
الذاكرة العشوائية 3 جيجا رام
فتحة البطاقة (Card slot) microSD تصل إلى 128 جيجابايت ( يستخدم منفذ للشريحة الثانية )
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
البلوتوث إصدار 4.2 مع دعم A2DP، LE
ان اف سي
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
الراديو راديو FM
GPS يدعم، مع دعم A-GPS
البطارية النوع ليثيوم أيون سعة 3060 مللي أمبير
متوسط السعر: 1900 جنيه
15- هواوي Huawei Y5P
نوع الشاشة أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة 5.4 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 720 x 1440
المعالج Mediatek MT6762R Helio P22 (12 nm)
سرعة المعالج ثماني النواة
سعة الذاكرة الداخلية 32 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 2 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 256 جيجابايت
اصدار نظام التشغيل Android 10، EMUI 10.1, no Google Play Services
الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 5 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 3020
الوزن بالجرام 144
متوسط السعر: 1540 جنيه
16- الكاتيل Alcatel 1V 5007U
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) ثمانى النواه Mediatek MT6762D Helio P22 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.2 بوصة
معلومات الشاشة 6.22 بوصة، 720 × 1520 بكسل، IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0
الكاميرا الرئيسية مزدوجة: 13 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة + 5 ميجابكسل، مستشعر عمق، فلاش LED بانوراما HDR
الكاميرا الاماميه 5 ميجابكسل
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة لفي الثانية
بلوتوث (Bluetooth) إصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB 2.0
المستشعر البصمة، التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة
متوسط السعر: 1649 جنيه
17- سامسونج Samsung Galaxy A11
دعم شبكه الجيل الرابع LTE
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) ثمانى النواه Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 (11 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز ثماني النواة بسرعة 1.8 جيجاهرتز
معالج الجرافيك (GPU) Adreno 506
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.4 بوصة
معلومات الشاشة 6.4 بوصة، 720 × 1560 بكسل، TFT
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدار 10.0
الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 13 ميجابكسل + 5 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، فلاش LED بانوراما HDR
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) 4.2، A2DP, LE
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB 2.0
المستشعر البصمة، التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط
متوسط السعر: 1899 جنيه
18- انفينيكس Infinix Smart 5
دعم شبكه الجيل الرابع LTE 2100
الشريحة (SIM card) شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا
المعالج (Chipset) رباعي النواه Mediatek MT6761D Helio A20 (12 nm)
سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز Quad-core 1.8 GHz Cortex-A53
معالج الجرافيك (GPU) PowerVR GE8320
سعة الرامات (RAM) 2 جيجا بايت
حجم الشاشة (بالبوصة) 6.6 بوصة
معلومات الشاشة 6.6 بوصة، 720 × 1600 بكسل، IPS LCD
المساحة الداخلية (Internal Storage) 32 جيجا بايت
اصدار نظام التشغيل أندرويد إصدا 10.0 (Go edition)
الكاميرا الرئيسية ثلاثية: 8 ميجابكسل، و+كاميرا QVGA، و+ كاميرا QVGA، فلاش ثلاثي LED
الكاميرا الاماميه 8 ميجابكسل، فلاش مزدوج LED
Video Resolutions بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
بلوتوث (Bluetooth) 4.2، A2DP
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
المستشعر البصمة، التسارع، التقارب
البطاريه ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شاحن بقوة 10 واط
متوسط السعر: 1549 جنيه
19- هواوي Huawei Y6s
نوع الشاشة أي بي اس
حجم الشاشة بالبوصة 6.09 انش
دقة الشاشة بالميجابكسل 720×1560
المعالج Mediatek MT6765
سرعة المعالج ثماني النواة
سعة الذاكرة الداخلية 64 جيجابايت
حجم ذاكرة الرام 3 جيجا رام
كارت الذاكرة كارت مايكرو اس دي، يصل إلى 512 جيجابايت
اصدار نظام التشغيل Android 9.0 (Pie); EMUI 9
الكاميرا الخلفية 13 ميجا بكسل
الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل
تسجيل الفيديو [email protected]
نوع الشبكة شبكة الجيل الرابع
شريحة الاتصال شريحتين اتصال
واي فاي متاح
بلوتوث متاح
راديو متاح
قدرة البطارية بالمللي امبير 3020
الوزن بالجرام 150
متوسط السعر: 1800 جنيه
20- سيكو Sico Infinity Max
شبكة الاتصالات الجيل الرابع LTE
شريحة الاتصال شريحتين Nano-Sim
ابعاد الموبايل 158.2 × 76.2 × 9.0 ملم
الشاشة النوع IPS LCD
حجم الشاشة 6.18 بوصة كثافة 480 × 996 بكسل، نسبة 19:9
الكاميرا الأساسية (الخلفية) 13 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، كشف تلقائي لضبط بؤرة الغدسة، فلاش LED
الفديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية
الكاميرا (الأمامية) 5 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.4
مميزات بانوراما، HDR، التعرف على الوجة والابتسامة، التركيز باللمس
نظام التشغيل أندرويد إصدار 8.1 ( أوريو )
نوع المعالج Spreadtrum SC9832E
سرعة المعالج رباعي النواة بسرعة 1.3 جيجاهرتز Cortex A53
معالج رسومي Mali 820 MP1
أجهزة الاستشعار البصمة، التعرف على الوجة، التسارع والجيروسكوب والقرب والبوصلة والإضاءة المحيطة
السعة الداخلية 32 جيجابايت
3 جيجابايت رام
فتحة البطاقة (Card slot) تصل إلى 64 جيجابايت
جى بى آر إس GPRS يدعم
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) يدعم
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) Wi-Fi 802.11 b/g/n، ويدعم الهاتف الـ hotspot
يو اس بي microUSB إصدار 2.0
الراديو راديو FM
البطارية ليثيوم أيون سعة 3000 مللي أمبير
الوزن 171.5 جرام
متوسط السعر: 1500 جنيه
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الوضع في مصر
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اصابات
113,381
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تعافي
101,981
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وفيات
6,560
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