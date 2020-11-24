بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن تسجيل 608 حالة وفاة بفيروس كورونا وهو أعلى معدل وفيات يومي منذ مايو الماضي.

وكشفت بيانات الحكومة البريطانية عن تسجيل 11299 إصابة جديدة بالفيروس، بانخفاض عن حصيلة، الإثنين، التي بلغت 15450 إصابة.



وسجلت بريطانيا أعلى حصيلة للوفيات بالمرض في أوروبا ووصل عدد الإصابات الإجمالي بكورونا في بريطانيا إلى مليون و538 ألفا و794 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس 55 ألفا و838 حالة وفاة، وفق موقع "وورلدوميترز" المتخصص بمتابعة إحصائيات الوباء عالميا.