"دبي الإسلامي" يقرع جرس سوق ناسداك احتفالا بالصكوك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرع بنك دبي الإسلامي، الثلاثاء، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج صكوك بقيمة مليار دولار أمريكي.

وحققت الصكوك معدل اكتتاب قويا بلغ 5.7 ضعف واستقطبت أكثر من 150 من كبار المستثمرين من الشرق الأوسط ودول العالم.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، يعد معدل الربح السنوي 4.625% أقل نسبة على الإطلاق في العالم حققها بنك جراء إصدار صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول.

ويعتبر هذا الإصدار الناجح أول إصدار لبنك دبي الإسلامي منذ إكماله عملية دمج نور بنك مما يعزز مكانته كواحد من البنوك الإسلامية الرائدة في العالم.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي إن الإقبال الكبير الذي شهده إصداره الأخير يدل بوضوح على ثقة السوق في استراتيجية نمو بنك دبي الإسلامي ودوره القيادي الفعال في دعم اقتصاد الإمارات في مواجهة تحديات كوفيد-19.

وتابع: أن نجاح بنك دبي الإسلامي في إتمام هذه الصفقة التاريخية، هو خير برهان على الوضع الائتماني القوي للبنك والمكانة التي يتمتع بها لدى كل من المستثمرين الدوليين و الإقليميين.

وأضاف: وذلك لأنها تحمل أقل عائد يحققه أي بنك على الإطلاق على مستوى العالم على صكوك دائمة لرأس المال الإضافي من المستوى الأول، كما أنها الصكوك الوحيدة من نوعها التي يتم إصدارها في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020.

وأكد عبد الواحد الفهيم رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي التزامهم بدعم بنك دبي الإسلامي كأحد البنوك الرائدة في المنطقة ليواصل تطويره كمزود مهم لخدمات التمويل الإسلامي للشركات والأفراد.

وتابع: فيما ستواصل دبي توسعها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي في إطار المبادرة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وترفع صكوك بنك دبي الإسلامي الأخيرة إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 75.3 مليار دولار مما يجعل الإمارة واحدة من أكبر مراكز إدراج السندات الإسلامية في العالم من حيث القيمة.

كما وصلت قيمة إدراجات الصكوك والسندات الجديدة في ناسداك دبي منذ بداية 2020 حتى الآن إلى مستوى سنوي قياسي بلغ 18.4 مليار دولار أمريكي بزيادة 4% عن الرقم القياسي السابق البالغ 17.7 مليار دولار أمريكي الذي سجل خلال عام 2019 بأكمله.

وقال حامد علي الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي نائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي إنه نظرا لحفاظ سوق الصكوك والسندات على حيويته وقوته خلال عام 2020 فقد أسعدهم في ناسداك دبي التعاون مع كبار المصدرين في الإمارات وخارجها لدعم إدراجاتهم.

وأعرب عن تطلعهم إلى مزيد من التوسع في أنشطة سوق الصكوك والسندات خلال الأشهر والسنوات القادمة وذلك لتعزيز المزيد من الفرص ومعاملات زيادة رأس المال لصالح المستثمرين الإقليميين والعالميين.