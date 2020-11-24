شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقديم لـ«مسرّعة Google للأعمال الناشئة» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت Google باب التقديم للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمشاركة في الإصدار الأوّل من برنامج «مسرّعة Google للأعمال الناشئة» في المنطقة، وهو برنامج رقمي لتسريع الأعمال مدّته ثلاثة أشهر ويستهدف الشركات الناشئة التقنية في مراحل التمويل الأوّلي (Seed) والاستثمار الأولي (Series A) في المنطقة. ومن المقرّر أن يبدأ البرنامج في شهر يناير 2021 ضمن منصة افتراضية وسيتضمّن من 10 إلى 15 شركة ناشئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذا البرنامج، سيُطلب من مؤسّسي الشركات الناشئة المختارة أن يحدّدوا أهم التحديات التي تواجههم، ليتم بعد ذلك التنسيق مع الخبراء المعنيين من Google والقطاع لحل هذه التحديات. وسيتضمّن البرنامج أيضًا تقديم خدمات الدعم والتدريب لمؤسّسي الشركات الناشئة بشأن التحديات التقنية والمهنية المختلفة، بالإضافة إلى فرصة للمشاركة في ورش عمل حول تكنولوجيات تعلّم الآلة وتصميم المنتجات وتصميم تجربة المستخدم ومهارات القيادة.

وتشمل شروط الأهلية أن تكون الشركة الناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا، ومقرّها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحظى بتمويل أوّلي. وستأخذ Google في الاعتبار أيضًا المشكلة التي تحاول الشركة الناشئة حلّها وكيفية عملها على تقديم تجربة قيّمة للمستخدمين ومساهمتها في معالجة تحدٍ حقيقيٍ على صعيد المدينة أو الدولة أو المنطقة ككل. وستأخذ Google في الاعتبار أيضًا ما إذا كانت الشركة الناشئة تهدف إلى توظيف تكنولوجيا تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها وعملياتها التشغيلية للمساعدة في حل التحديات الحالية والنمو على المدى الطويل.

وقال سليم عبيد، المسؤول الإقليمي لعلاقات المطوّرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google: «تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العديد من أصحاب الأعمال المحليين الذين أثبتوا عزمهم على المساعدة في التصدّي للتحديات التي نشأت خلال الجائحة وحلّها باستخدام التكنولوجيا المتطوّرة. ومن هذا المنطلق، يسعدنا الإعلان عن فتح باب التقديم للمشاركة في الإصدار الأوّل من»مسرّعة Google للأعمال الناشئة«في المنطقة، ونحن نتطلّع إلى العمل مع الجيل القادم من المبتكرين».