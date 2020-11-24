شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات حول لقاح أكسفورد وأسترازينكا لكورونا.. طوره العلماء من الفيروس الغدي المسبب للبرد.. خطأ في جرعة اللقاح بالصدفة جعل فعاليته ترتفع لـ 90٪.. ولا توجد مشاكل تتعلق بأمان اللقاح وسعره 3 أو 4 دولارات للجرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتائج التجارب السريرية الجديدة لشركة AstraZeneca وجامعة أكسفورد البريطانية إيجابية، حيث أعلنوا أمس الإثنين أن التحليل الأولى أظهر أن لقاحهم فعال -خاصة عندما تم خفض الجرعة الأولى بالخطأ إلى النصف، ما جعل العديد من الخبراء يرغبون في رؤية المزيد من البيانات قبل إصدار حكم نهائي حول مدى نجاح اللقاح، في السطور التالية نتعرف على كل المعلومات اللازمة عن لقاح أسترازينكا وأكسفورد.

وبحسب موقع جريدة "نيويورك تايمز" شهد هذا الشهر سيلًا من الأخبار الإيجابية حول اللقاحات التجريبية للوقاية من كورونا، وكان آخر الشركات التي أعلنت هي AstraZeneca وجامعة أكسفورد، وجاء هذا الإعلان في أعقاب تقارير من شركة Moderna وPfizer و BioNTechواللقاح الروسي.

س: ما هو لقاح AstraZeneca؟

قام باحثون في جامعة أكسفورد ببناء اللقاح باستخدام نوع من الفيروسات، يُدعى الفيروس الغدي، والذي عادةً ما يسبب نزلات البرد لدى الشمبانزي لقد قاموا بتغيير الفيروس وراثيًا بحيث يحمل جينًا لبروتين فيروس كورونا ، والذي من شأنه نظريًا تدريب الجهاز المناعي للشخص للتعرف على الفيروس التاجي الحقيقي.

يتم أيضًا اختبار اللقاحات القائمة على فيروس Adenovirus بواسطة شركة Johnson & Johnson، وكذلك في مختبرات في الصين وإيطاليا وأماكن أخرى. يتم بالفعل توزيع لقاح قائم على الفيروسات الغدية يسمى Sputnik V في روسيا على أساس طارئ، على الرغم من أن الباحثين لم يصدروا نتائج مفصلة من تجربتهم في المرحلة المتأخرة.

كان العلماء يختبرون اللقاحات القائمة على الفيروسات الغدية منذ عقود، ولكن لم يتم ترخيص اللقاح الأول إلا في يوليو من هذا العام ، عندما حصلت شركة Johnson & Johnson على موافقة الجهات التنظيمية الأوروبية على لقاح الإيبولا.

س: ما الذي توصلت إليه تجارب AstraZeneca؟

في الربيع، بدأت AstraZeneca و Oxford إجراء تجارب إكلينيكية، أولاً في بريطانيا ثم في دول أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة.

أظهرت الجولة الأولى من التجارب أن اللقاح دفع المتطوعين لإنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا - وهي علامة جيدة.

أصدرت AstraZeneca و Oxford أمس الإثنين تفاصيل حول أول 131 متطوعًا حصلوا على Covid-19 في تجارب المرحلة الأخيرة في المملكة المتحدة والبرازيل حصل جميع المتطوعين على جرعتين يفصل بينهما شهر تقريبًا ، ولكن في بعض الحالات كانت الجرعة الأولى بنصف القوة فقط.

والمثير للدهشة أن تركيبة اللقاح التي كانت الجرعة الأولى فيها بنصف قوتها كانت فعالة بنسبة 90٪ في الوقاية من Covid-19 في التجربة في المقابل، أدى الجمع بين جرعتين كاملتين إلى فعالية بنسبة 62 % فقط.

س: لماذا حدث ذلك؟

لا أحد يعلم. تكهن الباحثون بأن الجرعة الأولى الأقل كانت أفضل في تقليد تجربة العدوى، وتعزيز استجابة مناعية أقوى. لكن هناك عوامل أخرى، مثل حجم وتركيب المجموعات التي حصلت على جرعات مختلفة، قد تلعب دورًا أيضًا.

س: لماذا اختبر الباحثون جرعتين مختلفتين؟

لقد كان خطأ بسيط وصدفة جيدة، أفادت رويترز بأن الباحثين في بريطانيا كانوا يقصدون إعطاء المتطوعين الجرعة الأولية بكامل قوتها، لكنهم أخطأوا في التقدير وأعطوها عن طريق الخطأ نصف قوتها بعد اكتشاف الخطأ، أعطى الباحثون لكل مشارك مصاب جرعة معززة كاملة القوة كما هو مخطط بعد حوالي شهر.

حصل أقل من 2800 متطوع على نصف جرعة أولية من بين أكثر من 23000 مشارك تم الإبلاغ عن نتائجهم يوم الاثنين. هذا عدد صغير جدًا من المشاركين الذين يمكن بناء نتائج الفعالية المذهلة على أساسها - أقل بكثير من تجارب Pfizer وModerna.

س: هل لقاح AstraZeneca آمن؟

لسنوات ، كان باحثو أكسفورد يختبرون لقاح فيروس الشمبانزي الغدي، ChAdOx1 ، على عدد من الأمراض الأخرى بما في ذلك الإيبولا وزيكا.

على الرغم من عدم وصول أي من هذه الدراسات إلى المرحلة النهائية، المسماة بتجارب المرحلة 3، إلا أنها سمحت للباحثين بفحص سلامة منصة اللقاح. لم يجد الباحثون أي آثار جانبية خطيرة.

عندما قام الباحثون بتكييف ChAdOx1 مع Covid-19 ، لم تظهر تجاربهم السريرية المبكرة أيضًا أي ردود فعل سلبية.

ومع ذلك، في تجارب المرحلة 3، كان لا بد من إيقاف الاختبار مرتين عندما عانى المتطوعون من مشاكل عصبية.

لم تربط إدارة الغذاء والدواء اللقاح بشكل مباشر بالمشكلات، ولكن عندما سمحت الوكالة باستئناف التجربة في الولايات المتحدة ، نصحت الشركة بتوخي الحذر من أي علامات على مشاكل مماثلة.

في إعلانهما يوم الاثنين، قالت AstraZeneca وOxford أنه لم يتم تأكيد أي مشكلات خطيرة تتعلق بالسلامة تتعلق باللقاح.

س: كم تكلفة اللقاح؟

لقاح AstraZeneca عدد من المزايا مقارنة باللقاحات الرائدة الأخرى المرشحة: من الأسهل إنتاجه وتخزينه بكميات كبيرة ، كما أنه أرخص، بسعر 3 إلى 4 دولارات للجرعة وهذا يعكس الأسعار التي تدفعها حكومات الدول التي طلبت عشرات أو حتى مئات الملايين من جرعات اللقاح.