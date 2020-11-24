12 شيئاً لا بد من أخذها في الحسبان عند تجهيز حقيبة المستشفى للولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - في حال أنك تنتظرين قدوم مولودك الجديد قريباً، بإمكانك مواصلة القراءة لمعرفة الاحتياجات اللازمة لك ولطفلك الرضيع التي ننصحك بإضافتها إلى الحقيبة التي ستأخذينها معك إلى المستشفى عند الولادة.

هناك حقيقة متعارف عليها عالمياً، وهي أنه خلال فترة الحمل، يُعدّ تجهيز حقيبة المستشفى للولادة من الأشياء الصعبة للغاية التي يتعذر إنجازها بسهولة. السبب الأول هو أن هناك الكثير من اللوازم التي ستحتاجين إليها، والسبب الثاني يتمثل في أنها مهمة شاقّة ومرهقة بوجه عام. ومع ذلك، ليس هناك ما يدعو للقلق أو التوتر؛ فقد قمنا بوضع قائمة تضم جميع المستلزمات الخاصة بتجهيز حقيبة المستشفى للولادة، وبذلك سيكون بمقدورك معرفة كل ما تحتاجينه لتشعري بالراحة والطمأنينة استعداداً للحدث الأهم في حياتك، والخبر السار هو أن هذه الأشياء ليست كثيرة.

عندما تبلغين الشهر الثامن من الحمل، يصبح من الضروري جداً لك البدء بتحضير حقيبة المستشفى استعداداً لأي أمر غير متوقع.

للأمهات: أشياء يُنصح بإضافتها إلى حقيبة الولادة المخصصة للمستشفى

ملاحظاتك الخاصة بالأمومة وخطة الولادة والمستندات الشخصية، هي من المستلزمات المهمة؛ نظراً لأنها تساعد مختصي الرعاية الصحية والقابلات على معرفة الأشياء التي ترغبين فيها وتحتاجين إليها. ولا تنسي أيضاً أن تأخذي معك كل المستندات والتقارير الشخصية الخاصة بك لأي إجراءات في المستشفى.

الملابس المريحة والشبشب

قد ترغبين في ارتداء بيجاما من الحرير جديدة عند استقبال زوارك في المستشفى، إلا أنه وبخلاف ذلك؛ فإن راحتك هي الشيء الوحيد الذي ينبغي لكِ التفكير به خلال فترة ما بعد الولادة. «نصيحة: اصطحبي معك زوجاً من البيجامات التي تلائم بيئات درجات الحرارة المختلفة؛ لأنك لا تعرفين في ما إذا كان جناح الولادة بارداً أو دافئاً.

الملابس الداخلية

من المهم أن تكون لديك ملابس داخلية قطنية واسعة وفضفاضة «الملابس الورقية المستخدمة لمرة واحدة غير مريحة» وفوط خاصة بالحوامل وحمالة صدر ووسائد الثدي القطنية.

«الموسيقى» «الأجهزة اللوحية» «الكتب»

من المفيد أن يكون لديك ما يساعدك على تمضية الوقت والاسترخاءفي أثناء المخاض. إن الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أو قراءة أحد الكتب من اختيارك؛ سيلعب دوراً في تهدئة أعصابك.

لوازم النظافة الشخصية

يمكنك اصطحاب بعض اللوازم الضرورية مثل تلك الخاصة بالسفر التي تشتمل على جل الاستحمام والشامبو والبلسم ومعجون الأسنان والفرشاة والمرطب ومرطب الشفاه.

الوجبات الخفيفة والمشروبات

ننصحك باصطحاب اثنتين من الوجبات الخفيفة والمشروبات الصحية، بحيث تكون في متناول يدك دائماً؛ لتناولها عند الشعور بالجوع أو العطش.

ملابس العودة إلى المنزل

قد تكون الملابس التي قدمت بها إلى المستشفى غير مناسبة ولا تصلح للارتداء بعد الولادة؛ ولذلك من الأفضل أن تحضري معك ملابس ترتدينها عند العودة إلى المنزل بحيث تكون مريحة وأكثر ملاءمة لك.

الهاتف والشاحن

وهو وسيلتك الوحيدة للتواصل مع من حولك لزف الخبر السعيد لهم بقدوم مولودك الجديد.

للأطفال حديثي الولادة: أشياء يُنصح بإضافتها إلى حقيبة الولادة المخصصة للمستشفى

الملابس وأغطية الرأس

ينبغي أن تكون حقيبتك مجهزة بزوجين من ملابس الأطفال حديثي الولادة وأغطية الرأس، بالإضافة إلى زوج من الجوارب والقفازات.

المناديل المرطبة للأطفال

«WaterWipes» هي المناديل المرطبة الأنقى في العالم للأطفال والأكثر نقاءً من الصوف القطني والمياه. كما أنها الاختيار المفضل للعناية بجلد حديثي الولادة. تحتوي هذه المناديل على مكونين فقط: 99.9٪ من المياه وقطرة من مستخلص الفاكهة؛ ما يجعل استخدامها آمناً على جلد الأطفال حديثي الولادة والبشرة الحساسة. وهي المناديل المرطبة للأطفال الوحيدة المعتمدة من قبل الجمعية البريطانية للحساسية.

البطانيات

تمكنك إضافة بطانية واحدة أو اثنتين إلى حقيبتك، وفي حال كانت من نوع البطانيات المثقّبة (المفرّغة) فستكون هذه فكرة جيدة؛ لأنها مريحة وتسمح بمرور الهواء.

قطع الموسلين القطني والحفاضات

من الأفضل أن تصطحبي معك دائماً المخزون الكافي من الحفاضات في حقيبتك، بالإضافة إلى قطعة من قماش الموسلين القطني لإزالة وتنظيف مختلف أنواع السوائل التي ستلاحظينها بالتأكيد.

والآن، أصبح كل شيء بحوزتك! من الواضح أن هناك الكثير من الأشياء التي قد ترغبين باصطحابها معك وفقاً لاحتياجاتك، إلا أنك بمجرد تجهيز كل المستلزمات الضرورية معاً ستشعرين بأنك مستعدة تماماً لبدء خطوتك الأولى نحو رحلة الأمومة، بل بإمكانك أيضاً شطب إحدى المهام الواجب عليك إنجازها من قائمتك. وبالطبع، ليس هناك شيء آخر مرضٍ أكثر من هذا، أليس كذلك؟

ما الذي يميز «WaterWipes» عن غيرها من المناديل المبللة الأخرى للأطفال؟

تظهر الدراسات السريرية، التي أُجريت بإشراف أطباء الجلد، أن «WaterWipes» تتكيف بشكل فائق مع البشرة، ولا تحدث أي إزعاج أو طفح تحسسي لبشرة الطفل المرهفة. كما توفر «WaterWipes» تنظيفاً آمناً لجلد الأطفال حديثي الولادة الأكثر حساسية، وهي أيضاً لطيفة للغاية، ومن الممكن استخدامها للأطفال الخدّج. لقد تم تطويرها خصيصاً لتكون أكثر نقاءً من الصوف القطني والمياه. تحتوي «WaterWipes» على أقل قدر ممكن من المكونات ويتم تصنيعها باستخدام تقنية فريدة حائزة على براءة اختراع ضمن شروط غرف الأبحاث المعقّمة والنظيفة؛ ما يتيح لها إنتاج مناديل لطيفة وفعالة للأطفال من دون إضافة مكونات غير ضرورية.

إن «WaterWipes» هي مناديل الأطفال الوحيدة الحائزة على الجوائز التقديرية المقدمة من عدّة جمعيات:

• الجمعية البريطانية للحساسية

• الجمعية الوطنية الأمريكية للإكزيما

• الفائز الذهبي بجوائز الأم والطفل للعامين 2018 و2019 بوصفها أفضل مناديل مرطبة للعام

• الجمعية الفرنسية للوقاية من أمراض الحساسية

• الجمعية الأسترالية للأكزيما

• مسجلة لدى جمعية النباتيين

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