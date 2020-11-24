شكرا لقرائتكم خبر عن FDA توسع استخدام دواء للأنفلونزا ليشمل الوقاية بعد التعرض لشخص مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المؤشر المعتمد لعقار لعلاج الأنفلونزا وهو Xofluza (بالوكسافير مار بوكسيل) ليشمل الوقاية بعد التعرض للإنفلونزا للمرضى الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر بعد الاتصال بشخص مصاب بالأنفلونزا، بحسب ما نشر موقع "ميديكال إكسبريس".

وعقار Xofluza ، المتوفر سابقًا فقط في شكل أقراص ، متوفر الآن أيضًا كحبيبات للخلط في الماء تمت الموافقة على Xofluza في الأصل في عام 2018 لعلاج الأنفلونزا غير المعقدة في المرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكبر والذين ظهرت عليهم الأعراض لمدة لا تزيد عن 48 ساعة.

وقال ديبرا بيرنكرانت، مدير قسم المنتجات المضادة للفيروسات في مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم الأدوية والبحوث "سيوفر هذا المؤشر الموسع لـ Xofluza خيارًا مهمًا للمساعدة في منع الإنفلونزا في الوقت المناسب لموسم الأنفلونزا الذي من المتوقع أن يكون مختلفًا عن أي موسم آخر لأنه سيتزامن مع جائحة فيروس كورونا وسيتعين على الأمريكيين أن يكونوا أكثر يقظة من أي وقت مضى لأن هذه الفيروسات تنتشر بشكل متزامن ".

والانفلونزا مرض تنفسي معدي تسببه فيروسات الانفلونزا يمكن أن يؤدي علاج مرضى الإنفلونزا بالعقاقير المضادة للفيروسات في غضون 48 ساعة من مرضهم إلى تقليل الأعراض ومدة المرض ويعد لقاح الأنفلونزا الموسمية السنوي أفضل طريقة للوقاية من الأنفلونزا.

ويتم دعم سلامة وفعالية Xofluza للوقاية من التعرض بعد الإنفلونزا من خلال تجربة عشوائية واحدة مزدوجة التعمية خاضعة للرقابة حيث تلقى 607 شخصًا ، من عمر 12 عامًا أو أكبر ممن تعرضوا لشخص مصاب بالإنفلونزا في منازلهم ، إما جرعة واحدة من Xofluza أو جرعة واحدة من دواء وهمي.

من بين هؤلاء الأشخاص الـ 607 ، تلقى 303 Xofluza و 304 تلقى العلاج الوهمي كانت نقطة النهاية الأولية للتجربة هي نسبة الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس الأنفلونزا وعانوا من الحمى وأعراض تنفسية واحدة على الأقل من اليوم الأول إلى اليوم العاشر.

من بين أولئك الذين تلقوا Xofluza ، استوفى 1 ٪ من الأشخاص هذه المعايير، مقارنة بـ 13 ٪ من الأشخاص الذين تلقوا علاجًا وهميًا للتجربة السريرية.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لـ Xofluza الإسهال والتهاب الشعب الهوائية والغثيان والتهاب الجيوب الأنفية والصداع.

يمكن أن يحدث فرط الحساسية، بما في ذلك الحساسية المفرطة (الحساسية) في المرضى الذين يتناولون Xofluza.

يجب على المرضى عدم تناول Xofluza إذا كان لديهم رد فعل معروف لفرط الحساسية تجاه Xofluza لا ينبغي أن تدار Xofluza مع منتجات الألبان أو المشروبات المدعمة بالكالسيوم أو المسهلات أو مضادات الحموضة أو المكملات الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم أو الحديد أو المغنيسيوم أو السيلينيوم أو الألومنيوم أو الزنك.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على Xofluza لشركة Genentech USA.