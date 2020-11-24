شكرا لقرائتكم خبر عن بلازما النقاهة المبكرة تمنع 75٪ من مضاعفات كورونا الحادة لدى كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة أكثر من 1.39 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وحدثت العديد من هذه الوفيات بين كبار السن، حيث عانوا من معدلات غير متناسبة من الأمراض الشديدة ، والاستشفاء ، والوفاة ، خاصةً إذا كانوا يعانون من أمراض كامنة مزمنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى.

تشير دراسة سريرية جديدة نُشرت على موقع ما قبل الطباعة medRxiv إلى أنه إذا تم إعطاء بلازما النقاهة ذات العيار العالي من الأجسام المضادة في وقت مبكر من مسار كورونا في المرضى المسنين ، فإن خطر الإصابة بأمراض خطيرة ينخفض ​​بنسبة 73٪، وهذا يمكن أن يعزز استخدام هذا التدخل الوقائي الآمن والفعال من حيث التكلفة لمنع إرهاق المستشفى وإنقاذ الأرواح بطرق متعددة.



العلاج بالبلازما

وتمت الموافقة على عدد قليل من الأدوية الفعالة حتى الآن ضد كورونا، من بين تلك العلاجات التي تظهر بعض النتائج الواعدة ، استخدام بلازما النقاهة (CP) ، والتي تستخدم المصل المأخوذ من دم الأفراد الذين أصيبوا بعدوى كورونا ، في صورة معتدلة ، وتعافوا. لذلك يُعتبر دمهم غنيًا بالأجسام المضادة التي تستهدف الفيروس على وجه التحديد ، مما يمنع دخوله وإصابة الخلايا المضيفة.

ألقت العديد من الدراسات المبكرة بظلال من الشك على دور بلازما النقاهة (CP) في COVID-19. ومع ذلك ، قد يكون هذا بسبب التأخر في إدارة هذه الطريقة، وتهدف الدراسة الحالية إلى اختبار قدرة الشلل الدماغي على منع تطور COVID-19 إلى مرض شديد إذا تم إعطاؤه في أول 72 ساعة بعد ظهور الأعراض.

أجرى الباحثون تجربة عشوائية مضبوطة مزدوجة التعمية بين 4 يونيو و 25 أكتوبر 2020 ، باستخدام CP مع عيار عالٍ من الأجسام المضادة لـ كورونا، في المرضى المسنين خلال هذه الفترة بعد ظهور أعراض خفيفة. كان هدفهم هو تقييم الانخفاض في أمراض الجهاز التنفسي الحادة ، على النحو المحدد من خلال معدل التنفس 30 أو تشبع الأكسجين أقل من 93 ٪ في هواء الغرفة.

في حين أن النية الأصلية كانت دراسة 210 مريضًا ، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الحالات الشديدة في أواخر يوليو ، مما أدى إلى استنزاف الأطباء والمستشفيات من التجربة، إلى جانب الانخفاض الكبير في عدد المرضى المتاحين للفحص في الجزء الأخير من الدراسة ، كان هذا يعني أن الهدف الأصلي كان من الصعب الوفاء به دون إطالة فترة الدراسة بلا داع. وبالتالي ، تم إنهاء الدراسة قبل الأوان لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن.

تضمنت مجموعة الدراسة في النهاية 160 مريضًا ، جميعهم تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر ، أو تتراوح أعمارهم بين 65 و 74 عامًا ولكن لديهم حالة مرضية واحدة أو أكثر. كان متوسط ​​العمر 77 عامًا ، وكان حوالي 63 ٪ من الإناث.

كان لدى جميعهم عرض واحد على الأقل من كل فئة من فئتين ، لمدة 48 ساعة على الأقل ، عند اختباره بحثًا عن الفيروس عن طريق تفاعل تفاعل البوليميراز المتسلسل العكسي (RT PCR).

اشتملت الفئة الأولى على أعراض غير محددة مثل الحمى والتعرق والقشعريرة ، بينما اشتملت الفئة الثانية على أعراض مشبوهة مثل التعب وضيق التنفس والسعال الجاف والتهاب الحلق وتغيرات حاسة التذوق والشم وألم العضلات. لم يكن لدى أي من المرضى مرض تنفسي حاد موجود مسبقًا.

بمجرد التشخيص ، تم نقل المرضى إلى المستشفى وتعيينهم بشكل عشوائي، تلقى 80 بلازما و 80 دواء وهمي، وتم تحديد الحد الأدنى من التخفيض المهم سريريًا لخطر الإصابة بضائقة تنفسية شديدة عند 40٪ ، مما يعني أن الخطر المتوقع بنسبة 50٪ في المجموعة الضابطة يجب أن ينخفض ​​إلى 30٪ في مجموعة التدخل حتى يُنظر إلى ضخ الشلل الدماغي على أنه فعال.

وجد الباحثون أن حوالي 16٪ فقط من مجموعة متلقي البلازما لديهم مرض تقدمي مقابل حوالي 31٪ من مجموعة الدواء الوهمي، وبالتالي ، فإن الاستخدام المبكر للبلازما يقلل من المخاطر بنسبة 48 ٪.