شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعلن نتائج تجارب لقاح كورونا "سينوفاك" الصينى أول ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد منظمو تجربة لقاح سينوفاك الصينى المحتمل لفيروس كورونا ، أن البرازيل جمعت ما يكفي من بيانات العدوى من تجربة في مرحلة متأخرة من اللقاح الذى طورته شركة Sinovac Biotech الصينية ، وتتوقع نتائج مؤقتة بشأن فعاليته في أوائل ديسمبر.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS قال ديماس كوفاس ، مدير معهد بوتانتان لأبحاث الطب الحيوي الذي يدير المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح سينوفاك في البرازيل ، إن لديه الآن 74 حالة مؤكدة بين المشاركين في التجربة ، وهو ما يزيد عن 61 حالة أولية تم تحديدها لتحليل الكفاءة المؤقت.

وأضاف أنه من المرجح أن تنشر لجنة مستقلة نتائج الكفاءة في الأسبوع الأول من ديسمبر بناءً على تحليلها للبيانات، وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي انضمت فيه شركة استرازينيكا البريطانية إلى منافسيها الأمريكيين فايزر و مودرنا وروسيا في الإعلان عن نتائج إيجابية في تجارب محورية ، مما أثار الآمال في أن العالم سيحصل قريبًا على لقاحات ناجحة لإنهاء الوباء.

وقال كوفاس إن وزارة الصحة البرازيلية لديها الآن كل المعلومات اللازمة لإدراج كورونا في البرنامج الوطني ، في حين توقع وزير الصحة في ساو باولو جان جورنشتين أن يوافق المنظم البرازيلي على استخدام لقاح سينوفاك لكورونا بحلول شهر يناير المقبل.

وأوضح جواو غاباردو ، رئيس لجنة طوارئ فيروس كورونا في ساو باولو ، في نفس الحدث إنه يتوقع أن يوافق المنظم الصحي الصيني على CoronaVac الخاص بشركة سينوفاك في ديسمبر ، مما قد يسرع الموافقة في البرازيل.